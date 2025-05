"Informuję widzów TVN24". Tak Mentzen zaczął rozmowę z Nawrockim

Po pierwszej turze wyborów prezydenckich kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen złożył kandydatowi KO Rafałowi Trzaskowskiemu i popieranemu przez PiS Karolowi Nawrockiemu propozycję spotkania na jego kanale w serwisie YouTube.

Mentzen zapowiedział, że poprosi ich o podpisanie deklaracji zawierającej osiem punktów, które dotyczą m.in. podatków, wysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę czy relacji Polski z UE.

Rozmowa Mentzen-Nawrocki. "Witam widzów TVN24 i informuję"

W czwartek (22 maja) Mentzen rozmawiał z Nawrockim. – Dzień dobry, witam wszystkich widzów mojego kanału na YouTubie. Moim dzisiejszym gościem jest prezes IPN, jeden z dwóch kandydatów na prezydenta przed drugą turą, Karol Nawrocki – rozpoczął polityk Konfederacji.

– Witam też widzów największych stacji telewizyjnych: Polsatu, TVP, Republiki. Witam również widzów TVN24, których informuję, że wasza stacja chciała ukraść mi nagranie z tej transmisji. Natomiast na szczęście zreflektowali się, zapytali o zgodę, w związku z czym oglądacie ten sygnał legalnie, z czego bardzo się cieszę – powiedział Mentzen.

Wcześniej stacja TVN24 poinformowała, że będzie transmitować rozmowę Mentzen-Nawrocki, na co polityk Konfederacji zareagował oburzeniem. "No chyba sobie żartujecie. Polsat i Republika zapytały, czy mogą transmitować moją rozmowę i się zgodziłem. A wy bez zgody, nawet bez pytania, chcecie mi zajumać materiał? To jest zwykłe złodziejstwo" – napisał na platformie X.

Kilkadziesiąt minut później Mentzen zamieścił kolejny wpis. "TVN właśnie zapytał się, czy może wziąć sygnał. Zgodziłem się. Moja rozmowa o 13:00 będzie do obejrzenia na moim YT, a także w Polsacie, Republice, TVN24 i TVP. Nie wyraziłem zgody na transmisję na żadnym innym kanale na YT" – oświadczył.

Osiem punktów Mentzena. Nawrocki podpisał deklarację

Deklaracja podpisana przez Nawrockiego zawiera osiem punktów, w tym zobowiązanie m.in. do tego, że nie podpisze "żadnej ustawy, która podnosi istniejące podatki, składki, opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne" oraz "żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów, zgodnych z polską Konstytucją".

Nawrocki zobowiązał się również do tego, że nie wyśle polskich żołnierzy na Ukrainę i nie podpisze ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO.

