Arłukowicz: Oczekujemy, że premier zajmie się suszą

Podczas briefingu w Sejmie Arłukowicz podkreślał, że obecnie mamy do czynienia z największą od 20 lat suszą. – Mamy do czynienia z katastrofalną sytuacją polskiego rolnictwa i mamy taką sytuację, że rząd nie widzi potrzeby zwołania w normalnym terminie posiedzenia rządu – mówił. Dodał, że o godzinie 12 w poniedziałek cały czas nie ma informacji, czym jutro będzie zajmował się rząd. – Wręcz mamy informacje, że prawdopodobnie premier nie widzi potrzeby zwoływania posiedzenia rządu. To sytuacja niedopuszczalna i skandaliczna – ocenił były minister.

Dodał, że w jego ocenie rolnicy zostali pozostawieni sami sobie. – My oczekujemy od premiera zwołania posiedzenia rządu i zajęcia się problemem katastrofy rolników, suszy – apelował do Mateusza Morawieckiego Bartosz Arłukowicz.