Ekspert ostrzega. Obawy o wstrzymanie modernizacji armii

Zdaniem prof. Piotra Grochmalskiego nie da się budować silnej armii w sytuacji, w której jednocześnie doprowadza się państwo do finansowej zapaści. W ocenie eksperta ds. bezpieczeństwa, który był gościem niedzielnej audycji "Rozmowy niedokończone" na antenie Radia Maryja, polityka rządu Donalda Tuska grozi zatrzymaniem procesu modernizacji technicznej wojska.

– Polska miała mieć w przyszłości sześć dywizji. Tymczasem z piątą są poważne problemy, a szósta dziś parodia – twierdzi ekspert. Przypomniał, że to Rząd Prawa i Sprawiedliwości dążył do zbudowania trzystutysięcznej armii i pod taką liczbę rozpoczęto także zakupy nowoczesnego sprzętu. – Wbrew pozorom to są siły, które być może po realizacji sześciu dywizji oraz zakupów byłyby wystarczającą siłą odstraszania dla Rosji. Bardzo silna armia frontowa. Natomiast jeśli zostaniemy schwytani w rozkroku, czyli Platforma Obywatelska to rozłoży, no to będzie to najgorszy z wariantów. Ta ekipa zrealizuje politykę samobójczą z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i sił zbrojnych – wyjaśnia prof. Grochmalski.

Pieniądze z KPO na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności

Polska wydaje dziś prawie 5 proc. PKB na obronność. W związku z napaścią Rosji na Ukrainę państwa NATO zwiększyły środki na ten cel. Trwają też rozmowy na temat podniesienia progu 2 proc. PKB. Okazją do zmian w tym zakresie może być zbliżający się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Hadze. Spotkanie sojuszników odbędzie się pod koniec czerwca.

W marcu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przekierowania środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO). Fundusz będzie działał w ramach KPO i finansował m.in. inwestycje podwójnego zastosowania związane z obronnością, modernizację przemysłu obronnego oraz rozwój innowacyjnych technologii obronnych.

Na początku kwietnia minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz informowała, że na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności zostanie ostatecznie przeznaczonych 26 mld zł z KPO, natomiast dodatkowo 5 mld zł środków trafi do samorządów na zieloną transformację.

