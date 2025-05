Kapela: Głosujcie na tęczowego Rafała. Żebym mógł dostawać stypendium

1 czerwca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. To wtedy zdecydujemy, kto zostanie prezydentem na 5-letnią kadencję.

Oświadczenie wydał lewicowy działacz, znany z kontrowersyjnych akcji i wypowiedzi, Jan Kapela. – Kochani, tylko Rafał Trzaskowski może być prezydentem Polski. Bardzo was proszę, jako lewica i prawica, cała Polska głosuje na Rafała w tę niedzielę, to jest bardzo ważne – mówi na nagraniu, a w tle widać flagi biało-czerwoną oraz tęczową, symbol LGBT.

– Jeśli tacy artyści jak ja mają funkcjonować, a nie być zamykani, cenzurowani, jeśli mają stypendia dostawać, to tylko tęczowy Rafał nam to zapewni. I żeby Polska przyjmowała migrantów i wszystkich potrzebujących i żebyśmy walczyli z klimatem. Rafał to jest europejski wybór na poziomie. Głosujcie na niego. Nawet Jacek Murański zagłosuje tak na pewno, bo jesteśmy razem za "uśmiechniętą Polską". Uśmiechajcie się, głosujcie na Rafała w niedzielę kochani – zakończył Kapela.

Internauci są podzieleni co do tego, czy "apel" Kapeli do ironia, czy faktycznie tak namawia on do poparcia kandydata KO. "Uwaga – to wbrew pozorom nie jest materiał opłacony przez Prawo i Sprawiedliwość" – skomentował Krzysztof Szczucki z PiS. Klaudia Domagała z Konfederacji ocenia: "Nikt nie musi zniechęcać do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Wystarczy dać im mówić". Z kolei mec. Bartosz Lewandowski napisał: "I kompletnie nie wiem czy pan Jaś Kapela mówi to na poważnie czy ciśnie z Trzaskowskiego bekę… Myślę, że stypendium Ministra Kultury rządu Donalda Tuska to publiczne pieniądze wyrzucone w błoto. Ale 'cóż szkodzi wydawać'?".

Wiadomo, ile ministerstwo płaci Jasiowi Kapeli za jego "wiersze"

Jan Kapela otrzymał stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pisanie piosenek. O sprawie głośno zrobiło się w styczniu. Kapela ma pisać piosenki do musicalu o prawie aborcyjnym w Polsce, donosił "Super Express". – Jestem w kontakcie z reżyserką, która jest chętna do podjęcia się tego zadania – przekazał gazecie. Celebryta miał otrzymywać co miesiąc 6 tysięcy złotych za swoją twórczość. Łącznie ma otrzymać 60 tys. zł.

