Nawrocki o deklaracji Mentzena. "Jest nas dwóch"

W środę kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich opublikował nagranie, w którym podsumował rozmowy przeprowadzone z Karolem Nawrockim i Rafałem Trzaskowskim. Sławomir Mentzen wyraził swoje zdanie na temat tego, na kogo 1 czerwca powinni oddać głos jego zwolennicy i wyborcy Konfederacji.

– Jeżeli ktoś zgadza się z tymi ośmioma punktami (tzw. deklaracji toruńskiej – red.) to wybór powinien być oczywisty. Mamy kandydata, który swoim podpisem zaświadczył, że będzie się do nich stosował. Uważam, że powinno się ten gest docenić – powiedział polityk Konfederacji o Karolu Nawrockim. Jednocześnie Mentzen wytknął Nawrockiemu braki w wiedzy o gospodarce i ekonomii oraz to, że w pytaniach dot. m.in. stóp procentowych "motał się".

Odnosząc się do Rafała Trzaskowskiego, wskazał: – Nie widzę żadnego powodu, żeby głosować na Rafała Trzaskowskiego. To człowiek, który po prostu reprezentuje lewicową agendę, z którą się nie zgadzam. Popiera transformacje klimatyczne, kierunek UE, ograniczanie wolności słowa. Nie podoba mi się sposób kluczenia. Jest strasznie śliski.

Nawrocki dziękuje

Podczas pobytu w Końskich, wspierany przez PiS kandydat skomentował stanowisko Sławomira Mentzena. – Podpisałem osiem punktów Sławomira Mentzen, z których kilka było przecież częścią także mojego programu. Uznałem to za rzecz, nazwijmy to, logiczną, naturalną, że właściwie w kampanii wyborczej myślimy podobnie o Polsce. Żaden z nas nie podwyższy podatków, żaden z nas nie wyśle polskich żołnierzy na Ukrainę, więc bardzo dziękuję Sławomirowi Mentzenowi za to, że mnie poparł, choć powiedział, że nie popiera Rafała Trzaskowskiego. Ale jest nas dwóch, więc inaczej na to nie można patrzeć – powiedział Nawrocki.

– I to będzie dobre dla Polski. Tak, dzisiaj środowiska patriotyczne, konserwatywne muszą być razem, bo idzie zagrożenie dla niepodległości, suwerenności Polski. A to zagrożenie dzisiaj ma twarz Rafała Trzaskowskiego – dodał.

Czytaj też:

"Takiego prezydenta chcemy". Nawrocki dostał poparcie od jednego z kandydatówCzytaj też:

Kukiz: Trzeba iść na wybory i głosować na Nawrockiego