Zachowanie Gajewskiej było głupotą? Polityk KO: Oczywiście

Politycy wspierający poszczególnych kandydatów bardzo pragną przekonać do głosu jak największą ilość wyborców. Nic więc dziwnego, że kampanii wyborczej tradycyjnie towarzyszy olbrzymia ilość elementów groteskowych. Do jednej z takich sytuacji doszło w czwartek.

Poseł bryluje z kartoflami

Kinga Gajewska opublikowała na X zdjęcia ze swojej eskapady, która rzekomo miała miejsce w DPS. "Choć temat DPS w tej kampanii jest trudny dla niektórych kandydatów, my postanowiliśmy wesprzeć tego typu ośrodek inaczej. Zamiast zostawiać w DPS okradzionych staruszków, można zostawić świeże warzywa i mięso z targu. Będzie dzisiaj pyszny rosół:)" – napisała. Poseł nawiązała do głośnej medialnie sprawy kawalerki Karola Nawrockiego.

Na parlamentarzystkę spadła fala krytyki. Wskazano m.in., że uprzedmiotawia osoby z DPS. Jak się jednak okazało, że sprawa wygląda znacznie gorzej. Internauci, a także politycy opozycji zwrócili uwagę, że poseł odwiedziła hospicjum.

Ostatecznie Gajewska przeprosiła i usunęła zdjęcie.

Głupota Gajewskiej? Budka: Oczywiście

W sesji pytań od internautów w Radio Zet o odniesienie się do sprawy Beata Lubecka poprosiła europosła KO Borysa Budkę.

Polityk podkreślił, że poseł skasowała zdjęcia i przeprosiła. – Tych zdjęć w ogóle nie powinno być. Jeśli się pomaga – wiem, że tam była dużo większa pomoc – ale ludzie widzieli zdjęcie, Kinga przeprosiła, skasowała, to się nie powtórzy. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, że jeżeli się pomaga, to robi się to od serca, a nie dla social mediów.

– Czyli to była głupota tak? – dopytała dziennikarka.

– Oczywiście – odparł Budka.

"Ludzka pani"

Wcześniej pod postem Gajewskiej pojawiło się sporo komentarzy. "Kinga Gajewska, posłanka i żona ministra, córka multimilionera, zawiozła staruszkom z DPS ziemniaki w prezencie i pochwaliła się tym wyczynem na swoim profilu. Może resztki ze swojego obiadu też przywiezie? Ludzka pani!" – skomentował gest parlamentarzystki pisarz Jacek Piekara.

