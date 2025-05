Poseł KO hitem internetu. Pochwaliła się, że zawiozła do DPS’u worek ziemniaków

Politycy wspierający poszczególnych kandydatów bardzo pragną przekonać do głosu jak największą ilość wyborców. Nic więc dziwnego, że kampanii wyborczej tradycyjnie towarzyszy olbrzymia ilość elementów groteskowych. Do jednej z takich sytuacji doszło w czwartek.

O poseł Gajewskiej było głośno, kiedy okazało się, że wraz z wiceministrem Arkadiuszem Myrchą mają willę pod Warszawą, a biorą dopłaty z podatków na najem apartamentu na ekskluzywnym warszawskim Powiślu.

Gajewska z workiem ziemniaków w DPS

Tym razem, jak opisuje portal wPolityce, parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej prowadzą akcję "Door-to-door". "Rafał Trzaskowski chwalił się na platformie X, że wraz z żoną Małgorzatą chodzi po mieszkaniach i namawia do głosowania na niego. Nagranie, które zamieszczono w mediach społecznościowych było jednak ustawką. W ślad za Trzaskowskim poszli posłowie KO, m.in. właśnie Kinga Gajewska, która zawędrowała aż do jednego z DPS’ów, do którego zaniosła worek ziemniaków" – czytamy na stronie serwisu.

Gajewska opublikowała na X zdjęcia ze swojej eskapady. "Choć temat DPS w tej kampanii jest trudny dla niektórych kandydatów, my postanowiliśmy wesprzeć tego typu ośrodek inaczej. Zamiast zostawiać w DPS okradzionych staruszków, można zostawić świeże warzywa i mięso z targu. Będzie dzisiaj pyszny rosół:)" – czytamy. Poseł nawiązała do głośnej medialnie sprawy kawalerki Karola Nawrockiego.

Pod postem polityk pojawiło się sporo komentarzy. "Kinga Gajewska, posłanka i żona ministra, córka multimilionera, zawiozła staruszkom z DPS ziemniaki w prezencie i pochwaliła się tym wyczynem na swoim profilu. Może resztki ze swojego obiadu też przywiezie? Ludzka pani!" – skomentował gest parlamentarzystki pisarz Jacek Piekara.

Nawrocki i Trzaskowski na finiszu kampanii wyborczej

Na finiszu kampanii prezydenckiej sztaby wyborcze obydwu pozostałych na placu boju kandydatów mobilizują swoich wyborców i starają się pozyskać głos elektoratów kandydatów z pierwszej tury oraz tych, którzy nie wzięli wówczas udziału w głosowaniu. W środę komitet popierający Karola Nawrockiego wystosował specjalną odezwę. Następnego dnia kandydat ponownie spotkał się ze Sławomirem Mentzenem – prawdopodobnie w reakcji na piwo, na które lidera Konfederacji zaprosił wcześniej jego kontrkandydat.

Także Rafał Trzaskowski prowadzi intensywną kampanię, zapowiadając m.in. rozliczenie PiS. Wspierają go liderzy partii koalicji rządzącej, jak Szymon Hołownia i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i politycy skrajnej lewicy, m.in. Magdalena Biejat i Adrian Zandberg. Kandydat popierany przez PiS ma natomiast poparcie Krzysztofa Bosaka, a nawet Grzegorza Brauna, który kieruje partią Korona.

