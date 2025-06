Komunia na bogato

Iwona Węgrowska, typowa CZZTŻJZ ("celebrytka znana z tego, że jest znana"), obszernie dzieliła się z mediami przygotowaniami do sakramentu swojej córki. Od kilku tygodni opowiadała, że szykuje dużą imprezę, na którą chce przeznaczyć, uwaga, 40 TYSIĘCY ZŁOTYCH. "U nas będzie ponad 50 osób, bo Lili poprosiła, by oprócz rodziny zaprosić przyjaciół i znajomych, więc jest na bogato. Lili ma dwie sukienki i pięć kreacji na zmianę. Trzy wianki. Do tego dochodzą fryzura i makijaż" – mówiła w rozmowie z "Super Expressem".