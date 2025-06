Kaczyński mobilizuje wyborców. "To jest ten moment"

"Ostatnie godziny głosowania, które zdecyduje o przyszłości naszej Ojczyzny. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to koniecznie idź i zagłosuj! Tylko tak możemy wspólnie budować dobrą przyszłość Polski. To jest ten moment!" – napisał Kaczyński na platformie X.

twitter

Wcześniej wpis z apelem o udział w wyborach zamieścił Donald Tusk. "Nie czekajcie do wieczora z głosowaniem, bo zapowiadają burze i deszcz, a szkoda każdego głosu" – oświadczył premier.

twitter

Prezydentem zostanie Trzaskowski czy Nawrocki? Trwa druga tura wyborów

W niedzielę 1 czerwca odbywa się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Rywalizują ze sobą kandydat KO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i kandydat popierany przez PiS, prezes IPN Karol Nawrocki.

Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, do godziny 12:00 wydano 6 980 740 kart do głosowania. Frekwencja wynosi 24,83 proc. i jest wyższa niż w pierwszej turze, kiedy wyniosła 20,28 proc.

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował, że na godzinę 12:00 najwyższą frekwencję w drugiej turze wyborów prezydenckich odnotowano w woj. małopolskim (27,27 proc.), najniższą w woj. opolskim (21,01 proc.).

W miastach najwyższa frekwencja była w Lublinie (28,92 proc.), a najniższa w Gdańsku (20,09 proc.).

Do 12 zagłosowało więcej osób niż w pierwszej turze. Dane PKW

Podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich przeprowadzonej 18 maja frekwencja do południa wyniosła 20,28 proc.

W czasie drugiej tury wyborów prezydenckich w 2020 r. do urn poszło w tym samym czasie 24,73 proc. osób uprawnionych do głosowania.

W niedzielę lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7:00 rano i będą czynne do godziny 21:00. Do zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza. Za jej złamanie grożą surowe kary – górna granica to aż 1 milion złotych.

Kolejna konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej zaplanowana jest na godzinę 18:30. Wtedy poznamy dane dotyczące frekwencji do godziny 17:00.

Wieczór wyborczy "Do Rzeczy"

Pierwsze, sondażowe wyniki exit poll powinny być znane o godzinie 21:00. 15 minut wcześniej, o 20:45 rozpocznie się wieczór wyborczy "Do Rzeczy", podczas którego nasi publicyści i goście będą komentować przebieg głosowania. Wieczór wyborczy poprowadzą Karol Gac i Piotr Szlachtowicz.