Trzaskowska zabrała głos po wyborach. "Wiem jedno"

W niedzielę wieczorem, po ogłoszeniu pierwszych wyników exit poll drugiej tury wyborów prezydenckich, wiele wskazywało na to, że Małgorzata Trzaskowska zostanie pierwszą damą. Podczas wieczoru wyborczego Rafał Trzaskowski ogłosił się zwycięzcą i poprosił o "oklaski dla pierwszej damy". "Gosia, Gosia!" – skandował tłum.

Wszystko zmieniło się wraz z badaniami late poll, opublikowanymi o godz. 23:00. Nawrocki wyprzedził Trzaskowskiego w wyścigu prezydenckim i stopniowo zwiększał swoją przewagę, zapewniając sobie ostatecznie zwycięstwo w wyborach.

Trzaskowska: Kobiety się nie poddają

Małgorzata Trzaskowska odniosła się za pośrednictwem Instagrama do wyników wyborów prezydenckich. Zwróciła się do kobiet, które głosowały oraz zaangażowały się w kampanię jej męża.

"Drogie Kobiety, Dziewczyny, Przyjaciółki. Z całego serca – dziękuję. Za każdy uśmiech, każde wzruszenie, każde słowo wsparcia. Za obecność, siłę, energię, która niosła nas przez te wszystkie tygodnie. Za tłumy na spotkaniach, za rozmowy – ważne, szczere, czasem trudne, ale zawsze potrzebne. Dziękuję Wam, kobietom, szczególnie. Za mobilizację, za działania, za wiarę, że warto się angażować. Za transparenty, za organizację wydarzeń w całej Polsce, za to, że w małych miejscowościach i wielkich miastach pokazałyście, jak bardzo zależy Wam na Polsce mądrej, empatycznej, równej" – napisała.

"To, co razem zbudowałyśmy – wspólnota, siostrzeństwo, energia – zostaje. I będzie rosło. Bo wiem jedno: kobiety się nie poddają. Dziękuję Wam. Jesteście niesamowite. MOC jest z nami. Do zobaczenia!" – zakończyła żona Rafała Trzaskowskiego.

Nawrocki wygrał wybory prezydenckie

Państwa Komisja Wyborcza ogłosiła w poniedziałek oficjalne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. Karol Nawrocki (kandydat popierany przez PiS) otrzymał 10 606 877 głosów (50,89 proc.), zaś Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) – 10 237 286 głosów (49,11 proc.).

Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

