Biedroń: Wybór Nawrockiego to cios w osoby nieheteronormatywne

Czerwiec został ogłoszony przez środowisko LGBT tzw. Miesiącem Dumy. Ma to być czas, kiedy szczególnie głośno mówią o swoich postulatach. W czerwcu ulicami wielu europejskich miast, w tym Warszawy, przechodzi tzw. Parada Równości. W tym roku odbędzie się 14 czerwca. Patronat na wydarzeniem objął prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, minister ds. równości oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Europoseł Robert Biedroń, który jest zadeklarowanym homoseksualistą, przekonuje o zagrożeniu dla osób LGBT, która narasta rzekomo w związku z wynikami wyborów prezydenckich.

"To najtrudniejszy Miesiąc Dumy od lat. Wybór Karola Nawrockiego to policzek w stronę wszystkich tych, których w tęczową noc bito i wywożono z miasta. To potężny cios w osoby nieheteronormatywne, które przez osiem lat rządów PiS-u były gnębione i straszone strefami wolnymi od LGBT" – przekonuje Biedroń, prywatnie partner europosła Krzysztofa Śmiszka.

"Wierzę jednak, że wspólnie nie damy się tej machinie pogardy. Parady Równości pokażą naszą siłę. Będziemy maszerować w imię równości i bezwzględnego prawa do miłości. Pamiętajcie: nie musicie wstydzić się tego, kim jesteście. Miłość zawsze zwycięży" – przekonuje polityk Lewicy.

Pieniądze z kasy polskiego miasta na "Marsz Równości". Rekordowa kwota

21 czerwca przez Poznań przejdzie marsz LGBT. Oficjalnymi współorganizatorami parady są Miasto Poznań i Estrada Poznańska. Jak informują media, miasto wspiera przedsięwzięcie funduszami publicznymi. W tym roku przeznaczono na to olbrzymią kwotę 400 tys. zł. To rekordowe dofinansowanie "Marszu Równości". – Dostajemy prawie 400 tys. złotych – powiedział aktywista Arek Kluk z grupy Stonewall.

Oprócz marszu, Poznań zakłada organizację aż kilkudziesięciu innych wydarzeń promujących LGBT. Mają to być m.in. panele dyskusyjne, pokazy filmów, spektakle teatralne i imprezy. Jedną z nich ma być np. debata o "queerowych osobach migranckich".

W organizacje tych przedsięwzięć włączają się również inne poznańskie instytucje. To m.in. Galeria Miejska Arsenał oraz Pawilon. Poznań Pride 2025 objął również swoim patronatem występ jednej z najpopularniejszych "drag queen" na świecie.

