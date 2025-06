Giertych przekazał swoją decyzję. "Postanowiłem dać przykład"

Do tej pory mecenas był posłem klubu Koalicji Obywatelskiej – mandat uzyskał w 2023 roku – ale nie był członkiem PO, ani innej partii współtworzącej KO.

Roman Giertych przeprosił i podziękował

– Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach, to klęska – powiedział marszałek Piłsudski. Myślę, że dzisiaj, w tym tygodniu, w którym wszyscy zwolennicy KO odczuwamy gorycz porażki trzeba, aby ktoś powiedział do państwa parę słów pocieszenia, podziękowania, przeproszenia. Mimo, że nie byłem w sztabie Rafała Trzaskowskiego, a w prawyborach – jak państwo wiecie – byłem gorącym zwolennikiem, aby Radek Sikorski reprezentował Koalicję w tych wyborach, to z pewnością miałem większy wpływ na rzeczywistość polityczną niż wszyscy państwo – powiedział w nagraniu na swoim kanale YouTube.

– Dlatego poczuwam się do współodpowiedzialności – może drobnej, ale jednak – za tę porażkę. I chciałem państwa za nią serdecznie przeprosić. Za te błędy, które były w jakiś sposób naszymi wspólnymi błędami. I za nieefektywność tej kampanii, która uderzała wszystkich po oczach, mnie też. Nie zawsze jego sugestie były wysłuchiwane. Właściwie muszę powiedzieć, że rzadko. Ale jednak poczucie tego, że państwu się należą te przeprosiny, a jeszcze żeście ich nie usłyszeli, to powoduje, że chciałbym je państwu przedstawić – kontynuował. Giertych przeprosił też Szymona Hołownię i Sławomira Mentzena, którego – jak przypomniał – nazwał "idiotą". Giertych podziękował zaangażowanym w kampanię Trzaskowskiego.

"Przedłożyłem akces do Platformy Obywatelskiej"

W dalszej części nagrania wyraził przekonanie, że głosowanie nad udzieleniem rządowi wotum zaufania pójdzie po myśli Donalda Tuska, który dalej będzie kierował rządem i partią. Jak przekonywał, Koalicja Obywatelska "ma plan na zwycięstwo" w wyborach parlamentarnych. – Polska jest w dobrych rękach, Tusk jest mistrzem wygrywania wyborów – wyraził swoją ocenę. – Bardzo państwa proszę, by nie obrażać się na Polskę. Mamy jedną ojczyznę. Tak Polacy zadecydowali, jak zadecydowali – kontynuował Giertych.

Giertych mówił o potrzebie rozwoju partii i zachęcał zwolenników KO do zaangażowania politycznego. – Potrzeba nam dużo więcej ludzi, dużo więcej też członków Platformy Obywatelskiej. W tych dniach porażki postanowiłem dać przykład. Byłem bezpartyjny, ale dzisiaj przedłożyłem akces do Platformy Obywatelskiej. Mam nadzieję, że wniosę nie tylko mój taki lekki odcień konserwatyzmu, ale też pewien entuzjazm, dynamikę w rozwijaniu tej partii, by stanowiła ona trzon, na którym może się oprzeć polska demokracja – mówił Giertych. Polityk jest pewny, że obecna koalicja się nie rozpadnie.

