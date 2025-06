Wotum zaufania dla rządu Tuska. Zgorzelski przekazał, jak zagłosuje PSL

Jeśli nie nastąpią żadne zmiany, głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska odbędzie się w przyszłą środę, 11 czerwca.

Wotum zaufania. Tak zagłosuje PSL

Wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów PSL Piotr Zgorzelski napisał w środę, że wszyscy parlamentarzyści Polskiego Stronnictwa Ludowego podniosą rękę za wotum zaufania dla rządu. Jak dodał, "jesteśmy częścią tej koalicji. To wotum jest o tyle ważne, ponieważ nie tylko potwierdza naszą jedność, ale to także jest zjednoczenie szeregów i pójście do przodu".

twitter

Wcześniej poseł ludowców Marek Sawicki w co najmniej dwóch wypowiedziach medialnych wyraził opinię, że koalicja powinna spróbować działać z innym premierem.

– Uważam, że jeśli Tusk chce wotum zaufania dla rządu, to niech zaproponuje konstruktywne wotum nieufności i zmieni premiera – ocenił parlamentarzysta w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

To będzie jakieś normalne podejście, bo ja uważam, że niestety po powrocie z Brukseli Tusk nie nadąża za sytuacją. Każdemu politykowi, który był w Brukseli, wydaje się, że pracować nie trzeba, a pieniądze same z nieba kapią. Niestety to lenistwo Tuska i brak zainteresowania pracami rządu było cały czas widoczne – powiedział ludowiec.

Sawicki powiedział, że w poprzednim rządzie Tuska, którego był członkiem był "zapieprz", a w trwającej kadencji "tej roboty nie było widać".

PiS chce rządu technicznego

W poniedziałkowym wystąpieniu prezes PiS Jarosław Kaczyński zaproponował utworzenie rządu technicznego. Według niego "wynik wyborów prezydenckich to czerwona kartka dla obecnego rządu". – Demokracja walcząca przegrała – powiedział. Podkreślił, że premierem tego rządu nie musi być polityk związany z PiS, natomiast – jak dodał – musi być to człowiek wyłoniony w rozmowach ze wszystkimi, którzy "byliby gotowi tego rodzaju projekt poprzeć". Dlatego, zaapelował do "wszystkich sił" politycznych, by poparły tę inicjatywę.

Czytaj też:

Ten termin rekonstrukcji rządu jest najbardziej prawdopodobnyCzytaj też:

"Poparlibyśmy taki rząd mniejszościowy". Mentzen reaguje na słowa Wiplera