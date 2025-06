Ten termin rekonstrukcji rządu jest najbardziej prawdopodobny

Z ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że rekonstrukcja rządu planowana jest na sierpień, prawdopodobnie po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego.

Zgodnie z informacjami dziennika i wcześniejszymi deklaracjami Donalda Tuska, rekonstrukcja ma polegać się na odchudzeniu resortów. Na 4 czerwca w skład rządu Donalda Tuska wchodzi gigantyczna liczba 117 członków (w tym 90 wiceministrów).

Rekonstrukcja rządu w sierpniu?

Rozmówca "Rzeczpospolitej" miał zdradzić, że zmiany mają objąć co najmniej osiem resortów. Miałoby to dotyczyć głównie ministerstw, które zostały utworzone po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. "To m.in. potencjalne połączenie resortów gospodarczych w jeden superresort oraz połączenie (ponowne) resortu edukacji z resortem szkolnictwa wyższego" – pisze "Rzeczpospolita".

Mówi się o postaciach takich jak: Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy (obecnie minister ds. równości), Marzena Okła-Drewnowicz z PO (minister ds. polityki senioralnej), Adriana Porowska z Polski 2050 (minister ds. społeczeństwa obywatelskiego), Marcin Kierwiński z PO (minister-członek RM, pełnomocnik ds. koordynacji odbudowy po powodzi).

Koalicjanci niechętni

W oficjalnych wypowiedziach koalicjanci wskazują, że zależy im na zmianie umowy koalicyjnej, w tym priorytetów dla koalicji. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia oznajmił, że dotąd nie było żadnych rozmów w sprawie odchudzania rządu i planów zmiany.

– My uważamy, że ci ministrowie, których delegowaliśmy do rządu, dobrze pełnią swoje funkcje. Oczywiście trzeba czasem popracować nad komunikacją tego, co robią, bo robią bardzo dużo rzeczy, tylko nie zawsze może we właściwy sposób to jest komunikowane, odpowiednio intensywnie – powiedział. – Wszystko trzeba dostosować do strategii, do programu. (…) Mamy co robić i efektywność dzisiaj jest potrzebna. Do tego muszą być dobrane odpowiednie osoby – powiedział prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

Krzysztof Gawkowski, wicepremier z ramienia Lewicy przyznał, że rozmowy o rekonstrukcji rządu nie odbędą się w najbliższych tygodniach.

