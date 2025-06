Mentzen: Chciałbym zobaczyć, jak podprogowi tłumaczą Tuskowi

Drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Karol Nawrocki z wynikiem 50,89 proc. Jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. głosów. Jak dowiedziały się media, podczas wieczornego wystąpienia premier Donald Tusk zwróci się do Sejmu o wotum zaufania wobec swojego rządu. Wcześniej odbyło się spotkanie liderów koalicji rządzącej.

Mentzen: Powinni to puszczać w PPV

Sławomir Mentzen odniósł się do wystąpienia na dzisiejszej konferencji prasowej Szymona Hołowni, który w stanowczych słowach skomentował nieoficjalne doniesienie o wniosku, z którym ma wystąpić premier. O zmianach w koalicji mówią również politycy Lewicy.

"Ale to dzisiejsze spotkanie liderów koalicji przegrywów by się dobrze oglądało. Powinni to puszczać w PPV. Chciałbym zobaczyć, jak podprogowi Hołownia z Czarzastym tłumaczą Tuskowi, że coś się w tej koalicji musi zmienić" – napisał na X poseł i jeden z liderów Konfederacji

Problemy w Trzeciej Drodze

W koalicji sytuacja jest teraz napięta. Pojawiają się m.in. doniesienia o wewnętrznych kłopotach Polski 2050. Z kolei zdaniem posła PSL Marka Sawickiego nie tak to powinno w zaistniałej sytuacji wyglądać. – Uważam, że jeśli Tusk chce wotum zaufania dla rządu, to niech zaproponuje konstruktywne wotum nieufności i zmieni premiera – ocenił parlamentarzysta w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

To będzie jakieś normalne podejście, bo ja uważam, że niestety po powrocie z Brukseli Tusk nie nadąża za sytuacją. Każdemu politykowi, który był w Brukseli, wydaje się, że pracować nie trzeba, a pieniądze same z nieba kapią. Niestety to lenistwo Tuska i brak zainteresowania pracami rządu było cały czas widoczne – powiedział ludowiec.

