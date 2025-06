Sypie się partia Hołowni. Pilne spotkanie władz

Po przegranych przez kandydata KO Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich, widać wyraźne tarcia w koalicji rządzącej. O godz. 20 premier Donald Tusk ma zabrać głos po raz pierwszy od głosowania. Opozycja nawołuje Tuska do dymisji. Według nieoficjalnych informacji, Tusk ma zapowiedzieć głosowanie w Sejmie ws. wotum zaufania dla rządu. Szymon Hołownia już zdystansował się od poparcia rządu i nie wykluczył, że jego partia w takim głosowaniu może wstrzymać się od głosu.

"Zmiany w partii – jak słyszymy w Polsce 2050 – mają nastąpić 'niezwłocznie'. Politycy, z którymi rozmawialiśmy, twierdzą, że w perspektywie trzech tygodni zwołana zostanie rada krajowa. Na niej politycy mają ustalić nowe cele strategiczne, ale ma także dojść do "rekonstrukcji" partii. Na razie politycy z bliskiego otoczenia Szymona Hołowni nie precyzują, czy mają one dotyczyć struktur lokalnych partii, czy raczej centrali" – informuje Onet.

"Ona pierwsza do wymiany"

– Jutro mamy spotkanie partii i oczekuję, że cały zarząd poda się do dymisji. Jako pierwsza do wymiany będzie sekretarz partii, zresztą jest już kandydat na tę funkcję – mówi jeden z polityków Polski 2050. Funkcję sekretarz generalnej partii od czerwca 2024 r. sprawuje Agnieszka Baranowska. Jednocześnie zasiada w zarządzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. "Do jej zadań należała między innymi współpraca ze strukturami lokalnymi partii. Ale w nich nie działo się dobrze już od dłuższego czasu" – czytamy.

Działacze mają też pretensje o słaby wynika Szymona Hołowni w pierwszej turze głosowania. Uzyskał 4,99 proc. – Promocja to jest w supermarkecie, a nie w polityce. Większość osób w zarządzie partii pełni ministerialne funkcje. Kiedy oni mają czas interesować się partią? Gdy pojawiały się problemy, nie było z kim rozmawiać. Działacze chcą rozliczeń, bez tego nas nie będzie – wskazuje rozmówca Onetu.

