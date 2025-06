Wieczorne wystąpienie Tuska. Ujawniono, co powie premier

Jako pierwszy o planowanym wystąpieniu szefa rządu poinformował TVN24. Później informację potwierdziła kancelaria premiera. Teraz, jak donosi Polsat News, ujawniono, co będzie przedmiotem wystąpienia Tuska.

Jak się okazuje, premier ma poprosić Sejm o udzielenie mu wotum zaufania. To efekt wyborczej porażki Rafała Trzaskowskiego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej przegrał Ii turę wyborów prezydenckich z popieranym przez PiS Karolem Nawrockim.

Przypomnijmy, że do tej pory premier nie odniósł się do wyników wyborów prezydenckich. Nie zabrał również głosu wczoraj w sztabie Rafała Trzaskowskiego. Wieczór wyborczy opuścił błyskawicznie, nie dając dziennikarzom szansy na zadanie pytań. Zachowanie szefa rządu jest o tyle dziwniejsze, że wielu zagranicznych polityków, na czele z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, pogratulowało Nawrockiemu zwycięstwa.

Porażka Tuska

Brak prezydentury dla Trzaskowskiego to w powszechnej opinii porażka Donalda Tuska. Co do tego nie mają wątpliwości niemieccy dziennikarze, którzy obszernie relacjonują sytuację w Polsce po niedzielnym głosowaniu.

"Tusk potrzebuje głowy państwa, która jest mu przychylna, aby skutecznie rządzić, a przede wszystkim usunąć spuściznę ośmiu lat rządów PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego systematycznie zawłaszczała państwo, a także próbowała przejąć kontrolę nad niezależnym sądownictwem” – czytamy na łamach "Der Spiegel".

Sporo uwagi wyborom w naszym kraju poświęciły także media z USA. "Washington Post" stwierdził, że Nawrocki "w przeciwieństwie do niektórych prawicowych populistów i nacjonalistów w Europie skrytykował inwazję Moskwy na Ukrainę", a jednocześnie "powtórzył tezy Trumpa, oskarżając Kijów o niedostateczną wdzięczność za polską pomoc".

Wotum zaufania dla rządu? "Trzeba zrobić porządek na własnym podwórku"

"Zwykła polityczna gównarzeria". Warzecha mocno o zachowaniu Tuska