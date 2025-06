Wotum zaufania dla rządu? "Trzeba zrobić porządek na własnym podwórku"

Koalicja rządząca jest w szoku po przegranych wyborach prezydenckich. Niektórzy politycy spodziewają się, że jeszcze w tym tygodniu premier Donald Tusk może wystąpić o wotum zaufania dla swojego rządu. Czy scenariusz wcześniejszych wyborów parlamentarnych wchodzi w grę?

"Już od wielu dni w kręgach rządowych krążył scenariusz, według którego – w przypadku wygranej Karola Nawrockiego – szef rządu błyskawicznie wystąpi o wotum zaufania dla swojego rządu po to, by przeciąć dyskusję o ewentualnych przyspieszonych wyborach parlamentarnych" – podał Onet.

Czarzasty chce wotum zaufania dla rządu

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z Onetem stwierdził, że konieczne jest przeprowadzenie wotum zaufania dla rządu. – Na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wyborach prezydenckich powinno być głosowane. Mówię to jako koalicjant. Nie można doprowadzić do sytuacji, kiedy jeden albo drugi koalicjant powie, że na część posłów nie można liczyć. Jeżeli nie będzie pomysłu wotum zaufania, to ja na pewno będę to doradzał. Trzeba zrobić porządek na własnym podwórku – powiedział.

Jednocześnie wicemarszałek Sejmu podkreślił, że uważa pomysł przedterminowych wyborów parlamentarnych za zły. – To oddanie władzy Konfederacji i Prawu i Sprawiedliwości, a więc powrót do tego, co przez osiem lat robili PiS z Andrzejem Dudą. Natomiast bardzo możliwe, że wymusi to ulica. Ludzie wyjdą na ulicę, jeśli nic się nie będzie działo i Polska nie będzie szła do przodu – wskazał.

Czarzasty przyznał, że rozumie, dlaczego wyborcy czują się rozczarowani rządem Donalda Tuska. – Myślę, że jako rząd wiele rzeczy spie*******my po prostu. Trzeba popatrzeć we własne duszyczki i serduszka – zaznaczył.

Co to jest wotum zaufania?

Wotum zaufania to podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała parlamentu, wyrażająca poparcie dla działalności rządu (bądź pojedynczych jego członków).

Premier ma prawo w każdej chwili w trakcie swojego urzędowania wystąpić do Sejmu o udzielenie wotum zaufania – w sytuacji, kiedy potrzebuje akceptacji dla swojej polityki. Sejm udziela wtedy wotum zaufania zwykłą większością głosów (więcej zwolenników niż przeciwników, bez uwzględniania wstrzymujących się) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Brak poparcia Sejmu dla wniosku o udzielenie wotum zaufania zobowiązuje prezesa Rady Ministrów do złożenia dymisji na ręce prezydenta. W historii III RP premier występował o wotum zaufania sześć razy. Dwa razy dotyczyło to rządu Donalda Tuska (w 2012 i 2014 r.). We wszystkich przypadkach Sejm udzielił Radzie Ministrów wotum zaufania.

Nawrocki wygrywa wybory prezydenckie

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów prezydenckich. Nowym prezydentem RP został Karol Nawrocki. Kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość zdobył 50,89 proc. (10 606 628 głosów), z kolei Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej – 49,11 proc. (10 237 177).

Różnica między kandydatami wyniosła zaledwie 369 451 głosów. Frekwencja wyborcza: 71,63 proc.

