Spotkanie Andrzeja Dudy z Karolem Nawrockim. Znamy termin

Prezydent Andrzej Duda przebywa w poniedziałek w Wilnie na spotkaniu liderów państw Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9) i krajów nordyckich.

Prezydent w rozmowie z dziennikarzami odniósł się do wyników drugiej tury wyborów prezydenckich, którą wygrał kandydat popierany przez PiS, prezes IPN Karol Nawrocki, pokonując prezydenta Warszawy, kandydata KO Rafała Trzaskowskiego.

– Na każdego z kandydatów zostało oddanych ponad 10 mln głosów. 370 tys. głosów przewagi, jakie według oficjalnych danych uzyskał Karol Nawrocki, dało mu zwycięstwo. To jest bardzo istotna przewaga, to jest duże polskie miasto, więc to zwycięstwo jest bezdyskusyjnie jednoznaczne – ocenił Duda.

We wtorek spotkanie Andrzeja Dudy z Karolem Nawrockim

Wyraził nadzieję, że jutro wieczorem dojdzie do jego spotkania z prezydentem elektem. – Zaraz po moim powrocie z Wilna, niezwłocznie po posiedzeniu B9 i po spotkaniach z prezydentem (Litwy – red.) Gitanasem Nausedą, które będą miały miejsce jutro w formule bilateralnej, wracam do Warszawy i mam nadzieję, że od razu będę miał sposobność spotkania się z Karolem Nawrockim – powiedział prezydent.

Wcześniej we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych Duda pogratulował kandydatowi PiS zwycięstwa.

"To był trudny, czasem bolesny ale niezwykle mężny bój o Polskę, o to jak mają być prowadzone sprawy naszej Ojczyzny. Dziękuję za tę heroiczną walkę do ostatniej minuty kampanii! Dziękuję za zwycięstwo Panu, Rodzinie i Współpracownikom! Brawo!" – napisał.

"Dziękuję też wszystkim Kandydatom w tych wyborach, w szczególności Panu Rafałowi Trzaskowskiemu. Dziękuję za determinację w walce o prezydenturę. Dziękuję za gotowość wzięcia odpowiedzialności za Polskę. Ojczyzna jest naszą wspólną Wielką Sprawą!" – dodał prezydent.

Informację o tym, że do spotkania Duda-Nawrocki dojdzie we wtorek, potwierdził po naradzie w centrali PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie Paweł Szefernaker, szef sztabu wyborczego Nawrockiego. – Wiem, że pan prezydent Andrzej Duda zaprosił pana prezydenta elekta Karola Nawrockiego i myślę, że można potwierdzić, że do takiego spotkania dojdzie – przekazał.

