Wotum zaufania dla rządu. Hołownia zaskoczył deklaracją

Podczas wieczornego wystąpienia szefa rządu ma paść z jego ust prośba o wotum zaufania. Informacją nie jest zachwycony Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Polityk nie wykluczył, że wstrzyma się od głosu.

– Uważam, że to zły pomysł. Zastanowimy się, jak głosować w takim głosowaniu. Powiem to zupełnie wprost. Nie może nas premier stawiać pod ścianą i bez uzgodnienia, jeżeli jesteśmy częścią tego rządu i tej koalicji, być zaskakiwany takimi newsami w takim trybie. Być może wstrzymamy się od głosu – stwierdził podczas briefingu w Sejmie.

"Czerwona kartka dla rządu"

Po tym jak Hołownia dowiedział się, że informacje o wotum zaufania są nieoficjalne, stonował swoje wypowiedzi. Marszałek Sejmu przyznał, że jeszcze dzisiaj dojdzie do spotkania wszystkich partii tworzących koalicję rządową.

– Dzisiaj czeka nas spotkanie liderów koalicji, które mam nadzieję, będzie produktywne, będzie konstruktywne. Musimy omówić sytuację związaną z tym, co wydarzyło się wczoraj z wyborami prezydenckimi. Słyszę różne głosy, różne propozycje padają, ja na to spotkanie jadę z bardzo jasną agendą. Uważam, że powinniśmy renegocjować umowę koalicyjną. Powinniśmy jak najszybciej w tej umowie koalicyjnej wyciągnąć wnioski, z tego, co stało się wczoraj w czasie tego procesu wyborczego – powiedział.

Marszałek Sejmu przyznał również, że porażka Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich to poważne ostrzeżenie dla rządu.

– Dzisiaj i ja już to wielokrotnie mówiłem, wynik wyborczy jest żółtą, łamaną przez czerwoną kartą dla tego rządu, dla tej koalicji – powiedział Hołownia.

Przypomnijmy, że nowym prezydentem RP został Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zdobył 50,89 proc. (10 606 628 głosów). Z kolei kandydata Koalicji Obywatelskiej, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego poparło 49,11 proc. wyborców (10 237 177). Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

