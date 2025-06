Kolejny problem Tuska. Koalicjanci blokują rekonstrukcję

Po pierwszej turze wyborów prezydenckich Donald Tusk pytany w TVP Info, czy po wyborach prezydenckich będzie rekonstrukcja rządu, odparł: – Tak, chociaż ja chcę, żeby przez najbliższe kilka dni te emocje opadały.

– Nie wszyscy mają powód do radości. Nie będę tu wskazywał palcami, ale musi atmosfera ochłonąć po wyborach, ale w czerwcu wrócę już na spokojnie do rozmowy z moimi partnerami koalicyjnymi i nie żeby im coś zabrać, tylko żeby ten rząd był mniejszy, mniej liczebny, ale w dobrych proporcjach dla wszystkich i dużo sprawniejszy – tłumaczył Tusk.

Temat powrócił ze zdwojoną siłą po tym, jak kandydat KO Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie. "W obliczu kryzysu wewnątrz koalicji rządzącej i widma trudnej współpracy z Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim plany dotyczące rekonstrukcji rządu są odwlekane i schodzą na dalszy plan. Według informacji Wirtualnej Polski na szybkie i głębokie zmiany nie godzą się przede wszystkim koalicjanci z PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy" – czytamy. – Naprawdę mamy teraz poważniejsze problemy niż dyskusję o stołkach – mówi członek rządu, choć de facto niechęć do zmian oznacza obronę "stołków". Rekonstrukcja bowiem miałaby sprawić, że rząd będzie znacznie skromniejszy.

Koalicjanci twierdzą, że to nie czas na rekonstrukcję

W oficjalnych wypowiedziach koalicjanci wskazują, że priorytetem jest zmiana umowy koalicyjnej, w tym priorytetów dla koalicji. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia stwierdził, że dotąd nie było żadnych rozmów w sprawie odchudzania rządu i planów zmiany.

– My uważamy, że ci ministrowie, których delegowaliśmy do rządu, dobrze pełnią swoje funkcje. Oczywiście trzeba czasem popracować nad komunikacją tego, co robią, bo robią bardzo dużo rzeczy, tylko nie zawsze może we właściwy sposób to jest komunikowane, odpowiednio intensywnie – powiedział. – Wszystko trzeba dostosować do strategii, do programu. (…) Mamy co robić i efektywność dzisiaj jest potrzebna. Do tego muszą być dobrane odpowiednie osoby – to słowa szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Krzysztof Gawkowski z Lewicy przyznał, że rozmowy o rekonstrukcji rządu nie odbędą się w najbliższych tygodniach.

