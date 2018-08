Błaszczak bez ogródek o Paradzie Równości w Poznaniu. Nie dał Olejnik spokojnie wypić kawy

Chodzi o słowa szefa MON Mariusza Błaszczaka dotyczące sobotniej Parady Równości w Poznaniu, które padły w Telewizji Trwam. Minister mówił o tym, że niektórzy włodarze miast próbują narzucić mieszkańcom pewną ideologię.

– Jak na przykład w Poznaniu mieliśmy teraz do czynienia ze zdarzeniem, że przeszła kolejna parada sodomitów, którzy próbują narzucić swoją interpretację praw i obowiązków obywatelskich innym – ocenił.

Odniósł się również do sprawy wywieszania tęczowych flag na miejskich tramwajach w Poznaniu. Przypomnijmy, że flagi po jednym dni zostały ściągnięte, a poznańskie MPK tłumaczyło swoją decyzję niezadowoleniem pasażerów oraz niektórych motorniczych.

– To świadczy o tym, że jednak w narodzie polskim jest ta pewność tego, że to wszystko, co jest po Bożemu skonstruowane, to jest normalne. A jeśli ktoś próbuje narzucić coś, co normalne nie jest, to wtedy spotyka się z oporem. I to bardzo dobrze o tych ludziach świadczy – stwierdził Błaszczak.

Słowa polityka wywołały poruszeniu w Internecie.