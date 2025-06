Duda zwoła RBN. O te kwestie chce zapytać Tuska

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego pod koniec kwietnia br. w reakcji na awarię sieci energetycznej w Hiszpanii i Portugalii.

Znaczące obszary Hiszpanii i Portugalii zostały bowiem dotknięte przerwami w dostawie prądu. Portal "El Mundo" poinformował, że problem ma dotyczyć dotyczyć obszarów w południowo-zachodniej Europie. Jak twierdzi hiszpański serwis prądu zabrakło w całej Hiszpanii, a także części Portugalii i Francji. Problemy wystąpiły m.in. w Madrycie, Lizbonie, Walencji, Barcelonie, Sewilli i Pampelunie.

Operatorzy sieci energetycznych podjęli działania w celu jak najszybszego przywracania zasilania. Władze Hiszpanii zwróciły się do mieszkańców z prośbą, aby nie dzwonili na numery alarmowe w celu uzyskania informacji, ostrzegając, że centra telefoniczne są już przeciążone połączeniami.

Prezydent ogłasza decyzję ws. RBN

W nawiązaniu do tej sytuacji, prezydent Andrzej Duda ogłosił na spotkaniu w ramach Inicjatywy Trójmorza podjęcie ważnej decyzji.

– Zdecydowałem o tym, że w niedługim czasie zwołam RBN, ponieważ chciałbym przedyskutować kwestie naszego bezpieczeństwa energetycznego – powiedziała głowa państwa.

Jak zauważył Duda, problemy z dostawami prądy to "swoisty sygnał ostrzegawczy, bo sieci energetyczne są niesłychanie sensytywnym elementem – jeżeli chodzi o infrastrukturę energetyczną".

– Pytaliśmy przedstawiciela rządu hiszpańskiego, pana ministra, czy jest w stanie nam coś bliżej powiedzieć o przyczynach tej bardzo poważnej awarii, co ją w szczegółach spowodowało. Powiedział, że są jeszcze w tej chwili w trakcie wyjaśniania, że ta sprawa jest w szczegółach badana, że najprawdopodobniej jest to zbieg kilku okoliczności – mówił prezydent.

O co Duda zapyta Tuska? Doradca ujawnia

Doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Grzegorz Witkowski powiedział na antenie TVP Info, że Andrzej Duda w ciągu najbliższych dwóch tygodni zwoła na Radę Bezpieczeństwa Narodowego.

Jak przekazał Witkowski, prezydent ma zaprosić m.in. kluczowych ministrów rządu i premiera Donalda Tuska. Tematem spotkania będą "kluczowe inwestycje związane z infrastrukturą energetyczną kraju".

– Czy jesteśmy przygotowani na wakacyjne blackouty, jeśli chodzi o energię elektryczną? Co z atomem? Co z Terminalem Kontenerowym w Świnoujściu? Jak jesteśmy przygotowani na dostawy surowców energetycznych z zagranicy? Co z pływającym gazoportem na Zatoce Gdańskiej? – wymieniał doradca szefa BBN. Właśnie te pytania mają wybrzmieć podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

