Ekshumacje polskich ofiar. Nowa decyzja władz Ukrainy

"Polska otrzymała drugą zgodę na ekshumacje na terenie Ukrainy. 11 czerwca Ministerstwo Kultury i Komunikacji Strategicznej Ukrainy poinformowało o udzieleniu drugiej zgody na prace ekshumacyjne na terenie Ukrainy. Zgoda dotyczy wniosku o prace na terenie dawnej wsi Zboiska, gdzie spoczywają szczątki żołnierzy Wojska Polskiego. Wniosek został złożony przez Instytut Pamięci Narodowej. Prace będą prowadzone przez stronę polską według standardu wypracowanego podczas tegorocznych ekshumacji w dawnej wsi Puźniki" – przekazało w najnowszym komunikacie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski.

Wiceminister kultury Ukrainy potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że Polska otrzymała pozwolenie na drugą ekshumację. – Ukraina wydaje drugie pozwolenie na prace poszukiwawcze na terytorium wsi Zboiska, które dziś leży w granicach Lwowa. Poszukiwane będą szczątki obywateli polskich, żołnierzy, którzy w 1939 r. zginęli we Lwowie i zostali pochowani w Zboiskach – powiedział Andrij Nadżos.

Tusk o "twardym porozumieniu"

Wcześniej głos w sprawie zabrał premier Donald Tusk podczas swojego expose w Sejmie. Zaatakował przy tym poprzedni rząd. Jak stwierdził, politycy Prawa i Sprawiedliwości "próbowali wzbudzić emocje na linii Polska – Ukraina, jeśli chodzi o pamięć o rzezi wołyńskiej".

– Bardzo dużo o tym gadali. Emocji wywołali jeszcze więcej, ale to my doprowadziliśmy do tego. Dzisiaj mam informację, że będziemy kontynuowali kolejne prace wykopaliskowe. Wiedziałem od samego początku, że musimy zbudować twarde porozumienie – oznajmił szef rządu.

Ekshumacje w Puźnikach

W kwietniu, po wielu miesiącach oczekiwania, rozpoczęły się prace poszukiwawczo-ekshumacyjne w Puźnikach na Ukrainie, gdzie w ramach zbrodni wołyńskiej zamordowano Polaków. Do zbrodni w Puźnikach doszło w nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. Dokonała jej sotnia UPA pod dowództwem Petra Chamczuka "Bystrego". Ukraińscy nacjonaliści wymordowali wówczas od 50 do 120 Polaków.

Ze strony polskiej w pracach ekshumacyjnych brała udział Fundacja Wolność i Demokracja we współpracy z naukowcami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także przedstawicielami IPN. Podczas rozpoczętych 24 kwietnia ekshumacji w Puźnikach wydobyto szczątki co najmniej 42 osoby: kobiet, mężczyzn i dzieci. Prace zakończono 10 maja.

Czytaj też:

Ekshumacje ofiar Wołynia przerwane? Ministerstwo wydało oświadczenie