Gociek i Gmyz ujawniają: Czarnek nie był pierwszym wyborem Nawrockiego

Otóż zanim gruchnęła wieść, że szefem ma być Przemysław Czarnek, dotarły do nas wieści, że ma to być tzw. wskazanie w drugim ruchu. Bo w pierwszym propozycję miał otrzymać Tobiasz Bocheński, by elegancko odmówić. Przy okazji: nieźle wam tam cieknie Nowogrodzka. Ledwo nam pewna wiewiórka w najgłębszej tajemnicy powiedziała w miniony poniedziałek, że Czarnek, a już kilka godzin później inne media też dostały cynk. A to nie my cynkowaliśmy.