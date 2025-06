Bodnar zabrał głos ws. protestów wyborczych. Mówi, co zamierza

Bodnar przekazał na konferencji prasowej w piątek, że do Sądu Najwyższego wpłynęło 190 protestów wyborczych. – Podejrzewam, że ta liczba się zwiększy – powiedział, dodając, że termin na ich składanie upływa 16 czerwca.

– Rola prokuratury w tych sprawach polega na tym, że prokuratura opiniuje wszystkie protesty wyborcze. Czyli działa to w ten sposób, że protesty trafiają do Sądu Najwyższego, są następnie wysyłane do prokuratury i de facto nad tymi sprawami pracuje cały zespół prokuratorów. Prokuratura na bieżąco się do nich ustosunkowuje – tłumaczył.

Protesty wyborcze w Sądzie Najwyższym. Bodnar o działaniach prokuratury

– Według mojej wiedzy już wpłynęło z Sądu Najwyższego 61 protestów. Do większości z nich prokuratura się odniosła – stwierdził minister. Jak dodał, "duża część z nich była niezasadna, natomiast niektóre były na tyle poważne, że skutkowały wnioskiem prokuratury o to, aby dokonać przeliczenia głosów".

Szef MS przekazał również, że rozważa powołanie osobnego zespołu śledczych albo prowadzenie tych spraw przez jednostki prokuratury "z odpowiednim poziomem determinacji".

SN zdecydował ws. ponownego przeliczenia głosów

W czwartek Sąd Najwyższy dopuścił ponowne przeliczenie głosów oddanych w drugiej turze wyborów prezydenckich. Decyzja SN dotyczy 13 obwodowych komisji wyborczych, w których mogło dojść do nieprawidłowości podczas liczenia kart do głosowania.

1 czerwca Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, pokonując w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego. Prezes IPN i kandydat popierany przez PiS uzyskał 50,89 proc. głosów (10 606 877), podczas gdy prezydent Warszawy, kandydat KO zdobył 49,11 proc. poparcia (10 237 286). Różnica wynosi ponad 369 tys. głosów.

O ważności wyborów prezydenckich wkrótce zdecyduje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (IKNiSP) Sądu Najwyższego, której status kwestionuje rząd Donalda Tuska, powołując się na orzeczenia europejskich trybunałów.

