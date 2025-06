Ponowne liczenie głosów. Wiadomo, co z sędziami

Orzeczenie SN dotyczy 13 obwodowych komisji wyborczych. "Do Sądu Najwyższego wpływają protesty wyborcze, w których zarzutach podnoszone są nieprawidłowości w sporządzeniu protokołów głosowania oraz podczas liczenia głosów w wybranych obwodowych komisjach wyborczych. Protesty takie, jeżeli spełniają warunki formalne, są merytorycznie rozpoznawane" – czytamy w komunikacie opublikowanym w czwartek (12 czerwca).

Których komisji dotyczy procedura?

SN postanowił "dopuścić dowód z oględzin kart do głosowania" z trzynastu obwodowych komisji wyborczych, w których stwierdzono nieprawidłowości podczas liczenia głosów oddanych w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Ustalenie liczby ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów dotyczy: Obwodowej Komisji Wyborczej nr 95 w Krakowie, Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Oleśnie, Obwodowej Komisji nr 13 w Mińsku Mazowieckim, Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Strzelcach Opolskich, Obwodowej Komisji Wyborczej nr 25 w Grudziądzu, Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Gdańsku, Obwodowej Komisji Wyborczej nr 30 i 61 w Bielsku-Białej, Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Tarnowie, Obwodowej Komisji Wyborczej nr 53 w Katowicach, Obwodowej Komisji Wyborczej nr 35 w Tychach, Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Kamiennej Górze oraz Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Brześciu Kujawskim.

Nowe ustalenia ws. liczenia głosów

Jak podaje RMF FM, do Sądu Najwyższego wpłynęły już 244 protesty wyborcze dotyczące drugiej tury wyborów prezydenckich, z czego tylko we wtorkowy poranek zarejestrowano ich już ponad 50. Natomiast 20 protestów zostało odrzuconych z powodów formalnych. Kolejne czekają na rozpatrzenie.

Z ustaleń reportera radia wynika, że wylosowano już sędziów, którzy będą odpowiadać za ponowne liczenie głosów. To właśnie oni zdecydują, czy dokonają tej czynności samodzielnie, czy też zaproszą do prowadzenia członków komisji, których działanie będzie weryfikowane. Nie jest to wymagane, ale prawo przewiduje taką możliwość.

"W Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim wylosowany sędzia zdecydował się skorzystać z pomocy trojga urzędników sądowych. Z kolei w Bielsku-Białej, gdzie do przeliczenia są głosy z dwóch komisji, powołano trzyosobowy skład sędziowski" – czytamy na rmf24.pl.

Zapieczętowane worki z kartami do głosowania zostały już sprowadzone z delegatur Krajowego Biura Wyborczego, gdzie zostały zdeponowane tam po zakończeniu głosowania. Z kolei protokoły z ponownego liczenia głosów mają trafić do Sądu Najwyższego w ciągu najbliższych dni.

