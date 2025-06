"Proszę o rozsądek w tej sprawie". Kolejny polityk upomina Giertycha

W ubiegłym tygodniu w sieci zaczęły pojawiać się niesprawdzone doniesienia, chętnie powielane przez zwolenników KO i Rafała Trzaskowskiego o tym, że w trakcie II tury wyborów prezydenckich masowo dochodziło do fałszowania wyników. Ma to stanowić podstawę do licznych protestów wyborczych, a następnie ponownego przeliczenia głosów. Głównym propagatorem takiej teorii jest Roman Giertych.

Działalność posła KO w tej kwestii spotkała się z negatywnymi ocenami zarówno ze strony polityków prawicy, jak i lewicy. Swoje zdanie wyraził także marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który stwierdził, że w tej chwili "nie ma powodu, by podważać wyniki wyborów". Teraz do tego grona dołączył Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty apeluje o rozsądek

Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że jeśli wykryto jakieś nieprawidłowości, to muszą one zostać wyjaśnione. Nie upoważnia to jednak nikogo do rozkręcania niepotrzebnych emocji oraz podkopywania zaufania do państwa.

– W tych komisjach, w których trzeba policzyć jeszcze raz głosy, powinny głosy być policzone (...) Trzeba podziękować wszystkim ludziom, którzy zgłaszają nieprawidłowości […] natomiast upraszam Giertycha i różne osoby o to, żeby nie robić wokół tej sprawy sytuacji zagrożenia naszego kraju w tej chwili, bo tych nieprawidłowości, które będą zgłaszane do 16 czerwca, będzie to liczba policzalna – powiedział podczas konferencji prasowej.

– W związku z tym po prostu nie bazujmy na sytuacjach, nie wiem, kilkudziesięciu i nie wyciągajmy wniosków takich, jakby ta sytuacja po prostu się zdarzyła w skali masowej. To znaczy, proszę o rozsądek w tej sprawie. Są instytucje, które muszą to wyjaśnić, bandyci powinni iść do więzienia w tej sprawie, a pomyłki powinny być naprawione w protokołach – dodał lider Nowej Lewicy.

Czytaj też:

Prezydent wzywa, aby "pilnować głosów". Gajewska: To nie przystoiCzytaj też:

"Chcieliby doprowadzić do Rumunii". Mastalerek: Nie uda im się to