Prezydent wzywa, aby "pilnować głosów". Gajewska: To nie przystoi

Wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska odniosła się do wątpliwości w sprawie przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich. Jak podkreśliła, ustalenie tego nie jest rolą polityków.

– Od tego są konkretne instytucje, które mają to sprawdzać. Natomiast my uważamy, że każdy głos jest niezwykle istotny i mamy obowiązek weryfikować wszystkie te zgłoszenia, które do nas spływają i traktować je poważnie – zaznaczyła w Polsat News.

Głos w dyskusji w sprawie wyników wyborów zabrał również prezydent Andrzej Duda, który wzywał obywateli, by "pilnowali swoich głosów" oddanych w wyborach, bo "poważna ekipa zabiera się za dokonany przez was wybór". To Gajewskiej się nie spodobało. – Szkoda, że w takim stylu chce kończyć swoją prezydenturę i pokazuje takie zachowania. Zarówno tego typu wypowiedzi, próba naśladowania, przedrzeźniania wielkich autorytetów prawnych, to nie jest coś, co przystoi osobie sprawującej urząd prezydenta – skomentowała wiceminister.

Giertych podgrzewa emocje. Reakcja Dudy i Tuska

Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych stwierdził, że PiS sfałszowało wybory prezydenckie. Jako dowód podnosi nieliczne nieprawidłowości przy liczeniu głosów, o których informują poszczególne komisje wyborcze. Sprawą zainteresował się prezydent Andrzej Duda. "Uwaga! Jest wrażenie, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie, rozstrzygnięte już wybory prezydenckie w Polsce i odebrać nam wolność wyboru. Nie dajmy się, my wyborcy! Nie dajmy sobie odebrać tych resztek demokracji i wolności, które po 13 grudnia 2023 roku wciąż jeszcze zostały! Pilnujmy Polski!" – zaapelowała wciąż urzędująca głowa państwa.

Przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk odniósł się do wpisu prezydenta. – Nikt, niezależnie od tego, jaki urząd sprawuje, nie ma prawa lekceważyć nawet jednego zmarnowanego głosu. Nie zauważyłem, aby ktokolwiek z liderów naszej koalicji próbował wzniecić niepokój albo podważyć wynik wyborów – przekonywał.

Na odpowiedź Andrzeja Dudy nie trzeba było długo czekać. "Premier Tusk grzmiał dziś na posiedzeniu rządu, że: »nie wolno lekceważyć nawet jednego głosu«. Pełna zgoda. Właśnie dlatego ostrzegam moich Rodaków, parafrazując starą wypowiedź Pana Premiera: Radzę Państwu – dobrze pilnujcie swoich oddanych w wyborach głosów! Dzisiaj naprawdę poważna ekipa zabiera się za dokonany przez Was wybór" – napisał na portalu X. "Zapewniam Państwa przy tym, że jako wyborca, a obecnie dodatkowo wciąż jeszcze strażnik ciągłości władzy państwowej, będę pilnował razem z Wami. Mam wrażenie, że komuś wyraźnie nie pasuje wybór dokonany ostatnio przez Polaków" – oznajmił prezydent.

