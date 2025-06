Giertych twierdzi, że PiS sfałszowało wybory. Czarnek odpowiada kąśliwym cytatem

W sieci zaczęły się pojawiać niesprawdzone doniesienia, chętnie powielane przez zwolenników KO i Rafała Trzaskowskiego o tym, że w trakcie II tury wyborów prezydenckich masowo dochodziło do fałszowania wyników. Ma to stanowić podstawę do licznych protestów wyborczych, a następnie ponownego przeliczenia głosów. Nastroje próbował tonować premier Donald Tusk, zapewniając jednocześnie, że wszystkie nieprawidłowości muszą zostać wyjaśnione.

Z kolei poseł KO Roman Giertych, który niedawno zgłosił swój akces do Platformy Obywatelskiej, wprost oskarża PiS o fałszowanie wyborów.

– To jest pierwsze takie zdarzenie w historii Polski, gdzie jakieś ugrupowanie świadomie starało się sfałszować wybory – powiedział.

Czarnek odpowiada Giertychowi

Na rewelacje posła KO zareagował Przemysław Czarnek. Polityk Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że tego typu wypowiedzi to jedynie "robienie szumu", które ma odwrócić uwagę od przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborów.

– Wszyscy w całej Polsce wiedzą, że jeśli chodzi o nieprawidłowości, to od samego początku wszystkie one były na korzyść Trzaskowskiego. I brak finansowania dla Prawa i Sprawiedliwości i nielegalne finansowanie hejterskiej kampanii promującej Trzaskowskiego, a wymierzonej w Nawrockiego i Mentzena i szereg innych rzeczy. Przede wszystkim jednak tysiące zgłoszeń z komisji, które myśmy odnotowali na stronie row2025.pl, które były absolutnie nakierowane na promocję Rafała Trzaskowskiego, na działania na jego rzecz, mogłyby być podstawą do pisania protestu wyborczego, gdyby Karol Nawrocki przegrał – powiedział.

Czarnek dodał, że wypowiedzi Giertycha to "ostatnie podrygi martwej ostrygi”. – Nic więcej nie mogę powiedzieć, choć przychodzi mi do głowy jeszcze inny cytat z pewnego filmu: "Tak to już jest w życiu, że idiota zawsze daje znać o sobie pierwszy” – stwierdził.

