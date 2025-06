Czarnek odpowiada Motyce: Z tym chce się utożsamiać PSL?

Rzecznik PSL Miłosz Motyka zapewnił, że jego partia nie zamierza wchodzić w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością oraz Konfederacją. Wcześniej portal Opolska360.pl poinformował, że przedstawiciele ludowców na Opolszczyźnie otrzymali ankietę badającą nastroje w partii po przegranej Rafała Trzaskowskiego. Podobne badanie dotyczyło całego kraju i padała w niej pytanie o ewentualną koalicję z PiS i Konfederacją. – Jako PSL wielokrotnie o tym mówiliśmy, że z partiami antydemokratycznymi się nie współpracuje. To jest ankieta, w której są przeróżne pytania. Rozumiem, że też takie, które budzą dzisiaj największe emocje, ale takie ankiety prowadzimy systematycznie, co kilka miesięcy, od lat – zapewnił Motyka w Polsat News.

Czarnek wylicza obciążenia obecnej władzy

Deklaracja wiceministra klimatu spotkała się z szybką odpowiedzią przedstawiciela PiS. "Szanowny Panie Ministrze, drogi Miłoszu, tu nie chodzi o PiS. Ludzie pytają czym sobie Polska i Polacy zasłużyli? Przykłady: 1. LW Bogdanka – jeszcze w 2023 r. przynosiła zyski, a teraz jest na stratach i zapowiada zwolnienia, 2. Lasy Państwowe – jeszcze w 2023 r. przynosiły zyski, teraz prognozują straty, 3. W szkołach wprowadza się lewacki gender... Można wyliczać jeszcze godzinami" – zauważa Przemysław Czarnek.

"Z tym chce się utożsamiać PSL? Naprawdę tu o Polskę chodzi" – podsumował polityk.

"Żadnej koalicji"

Rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreślił, że "nie ma co szukać w sprawie drugiego dna". – Żadnej koalicji z PiS nie ma i też z tej ankiety, mówiąc bardzo brutalnie, to wynika – zaznaczył.

Miłosz Motyka przekazał, że ponad 70 proc. ludowców jest za utrzymaniem obecnej koalicji rządzącej. Jednocześnie bagatelizuje pozostałe głosy, mówiąc, że ci, którzy chcieliby zmiany sojuszu "to margines". – PiS sobie po prostu na to zapracowało (...). My pokazujemy dzisiaj, jak jesteśmy demokratyczną formacją – powiedział.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że badanie "pokazuje tendencję". – Jeżeli chciałoby się [żeby] 100 proc. [osób w PSL popierało obecny rząd] to do naszych koleżanek i kolegów z koalicji jest pytanie, czy chcą faktycznie utrzymywać kierunek centrowy, centro-prawicowy, postawić na gospodarkę i bezpieczeństwo czy na ideologie – oświadczył wiceminister klimatu.

Czytaj też:

Rzecznik PSL: Z partiami antydemokratycznymi się nie współpracujeCzytaj też:

PiS chce odzyskać sejmik wojewódzki. "Pierwsze kroki już niebawem"