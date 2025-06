Smółka: Małopolska jest dobrym miejscem do życia

23 czerwca, w najbliższy poniedziałek, podczas XIX sesji sejmiku województwa małopolskiego odbędzie się głosowanie ws. udzielenia wotum zaufania zarządowi województwa. W związku z tym, postanowiliśmy przyjrzeć się, w jaki sposób zmieniła się Małopolska przez ostatni rok. Przypomnijmy, że 4 lipca 2024 roku, a więc prawie trzy miesiące po wyborach samorządowych i wielu perturbacjach politycznych, radni wybrali na urząd marszałka województwa Łukasza Smółkę.

Rozwój Małopolski

Ostatni rok to czas rozwoju województwa małopolskiego. Przykładowo w 2024 r. został pobity rekord liczby pasażerów korzystających z pociągów organizowanych przez województwo. Skorzystało z nich ponad 26,5 mln przewiezionych pasażerów. Jednocześnie województwo rozwija system Małopolskich Linii Dowozowych (MLD) – w 2024 roku uruchomiono 53 linie MLD, a w 2025 – 56 linii. Nowa siatka połączeń obejmuje już wszystkie 22 powiaty i 110 gmin Małopolski. W 2024 roku w ramach MLD przewieziono ponad 4 miliony pasażerów.

W woj. małopolskim rozbudowywana jest także infrastruktura drogowa, piesza i rowerowa. Zbudowano już lub w budowie są obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich (np. obwodnica Szczurowej, Niepołomic, Brzeszcz, Zielonek, Proszowic). Ponadto, samorząd województwa zadbał też o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez realizację 20 inwestycji. Mowa tu m.in. o budowie chodników i przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych, przebudowie skrzyżowań, czy budowie i przebudowie zatok autobusowych. W dodatku realizowana jest także budowa regionalnych ścieżek rowerowych VeloMałopolska.

– W Małopolsce sprawnie wykorzystujemy środki budżetu województwa i środki pochodzące z dotacji unijnych. Takich umów o dofinansowanie w obecnej perspektywie mamy podpisanych już grubo ponad 1000. To pieniądze, które realnie zmieniają nasz region – pomagają funkcjonować samorządom i uczelniom – wszystko po to, aby życie w Małopolsce było wygodne, a nasz region równomiernie i sprawiedliwie się rozwijał – mówi DoRzeczy.pl Łukasz Smółka, marszałek województwa małopolskiego.

Ochrona zdrowia

Dla Polaków ważnym tematem jest również ochrona zdrowia. W 2024 roku dla 16 wojewódzkich podmiotów leczniczych woj. małopolskie przeznaczyło łącznie na inwestycje i zakupy inwestycyjne ponad 85 mln zł (43 zadania). Szczególnie warto wyróżnić projekt „Małopolski TELE-ANIOŁ 2.0”, który ruszył w ub. roku i potrwa do 2029 r. Jego wartość to ponad 155 mln zł. Województwo prowadzi go wspólnie z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Diecezji Kieleckiej – Zespołem Placówek Caritas w Proszowicach oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt ten stanowi przykład, jak w praktyce można skutecznie łączyć nowoczesne technologie z tradycyjnymi usługami opiekuńczymi, tworząc kompleksowy system wsparcia dostępny bezpośrednio w miejscu zamieszkania uczestnika.

Województwo prowadzi także program „Małopolska na sportowo", w ramach którego wspierane są najbardziej wartościowe zadania sportowe rangi międzynarodowej, ogólnopolskiej i wojewódzkiej oraz imprezy sportowe i rekreacyjne adresowane do jak największej liczby Małopolan, w tym również do osób niepełnosprawnych.W 2024 roku dofinansowano 168 zadań na łączną kwotę 1,9 mln złotych. Ostatecznie zawarto 164 umowy. Zadania te były realizowane przez 154 organizacje pozarządowe. W tym roku dofinansowano 209 zadań na łączną kwotę 2,2 mln. złotych.

– Małopolska jest dobrym i bezpiecznym miejscem do życia. Wierzę, że nadal tak będzie i robimy wszystko co możemy jako samorząd województwa, aby tak było. Mam nadzieję, że decyzje podejmowane w gremiach politycznych na innym szczeblu nie będą oznaczały jakichkolwiek zmian tego stanu rzeczy – podkreśla Łukasz Smółka, marszałek województwa małopolskiego.