Demograficzna zapaść przez Nawrockiego i Tuska. Środa: Polki są rozsądne

W 2024 roku Polska odnotowała rekordowo niski współczynnik dzietności, który wyniósł zaledwie 1,099 – to najniższy poziom w historii kraju i jeden z najniższych na świecie. Dla porównania, próg zastępowalności pokoleń wynosi 2,1.

Prof. Magdalena Środka ocenia, że z tych doniesień wynika "jeden optymistyczny wniosek". Jej zdaniem spadek urodzeń świadczy bowiem o tym, że "Polki są niezwykle rozsądne".

"Rodzić w kraju, w którym rządzi albo mizoginiczny kawaler do spółki z hierarchami, albo miły Donald, który prawa kobiet ma gdzieś (bo zawsze są ważniejsze sprawy), w kraju w którym tolerowani przez władzę faszyści ścigają ginekolożki, gdzie kobiety nie mają żadnych praw reprodukcyjnych, bo ważni ministrowie i premierzy zajadle bronią życia (wyłącznie poczętego!) bo chodzi im zapewne o to, by rodziło się mięso armatnie na chwałę Kosiniaka Kamysza, poza tym rodzić kolejnych Polaków i Polki, którzy będą wybierali kiboli na prezydentów... naprawdę, rozsądniej jest tego nie robić" – napisała w mediach społecznościowych.

Najmniejsza liczba urodzeń od 1945 roku

W styczniu informowaliśmy o komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego, że stopa ubytku rzeczywistego wyniosła -0,39 proc., a to z kolei oznacza, że na każde 10 tys. ludności ubyło ok. 39 osób (dla porównania – w 2023 r. na 10 tys. ludności ubyło 34 osoby).

Z oficjalnych danych wynika, że w 2024 r. zarejestrowano ok. 252 tys. urodzeń żywych, czyli o ponad 20 tys. mniej niż w poprzednim roku.

Właśnie ten wskaźnik świadczy o tym, że mamy do czynienia z najniższą liczbą urodzeń odnotowaną na obszarze całego kraju po 1945 roku.

Spadek dzietności w Polsce jest szczególnie silny na tle innych krajów Unii Europejskiej. Wyższe wskaźniki odnotowują m.in. Czechy, Węgry, Grecja i Rumunia.

