Kanały polityków na YouTube. Ci mają najwięcej wyświetleń

Na politycznym X opublikowano zestawienie, w którym pokazano, jakie wyświetlenia mają na YouTube poszczególni prawicowi politycy. Sprawdzono okres ostatnich 30 dni. Wyróżniają się tu członkowie Suwerennej Polski – teraz zrzeszeni w PiS.

Zasięgi polityków na YouTube

Liderem jest Sławomir Menzten. Kandydat Konfederacji na prezydenta ma 17 milionów wyświetleń. Dalej jest Jacek Ozdoba – 12,5 miliona. Piotr Muller notuje 12 milionów, a Sebastian Kaleta 11,1 mln.

Kolejny z czołowych współpracowników Zbigniewa Ziobry na liście to europoseł Patryk Jaki – 9,8 mln. Następny to Jan Kanthak – 9,4 mln.

Europoseł Ewa Zajączkowska-Hernik zanotowała z kolei 6,8 mln wyświetleń, a były szef resortu edukacji Przemysław Czarnek 4,5 mln. Andrzej Śliwka cieszy się wynikiem 4,2 mln. Na miejscu następnym jest Daniel Obajtek. Były prezes ORLEN, a obecnie europoseł PiS ma 3,4 mln.

Dalej w zestawieniu Grzegorz Braun – 1,2 mln i Mateusz Morawiecki – 1,2 mln i Krzysztof Bosak – 500 tysięcy.

W rankingu są też politycy tacy jak premier Donald Tusk (2 mln), Paulina Matysiak i Adrian Zandberg – czołowi parlamentarzyści partii Razem.

Kanał Zero i TV Republika

Na kolejnej grafice pokazano zasięgi Telewizji Republika oraz Kanału Zero.

"Jeżeli chodzi o rywalizację ZERO vs Republika po wyborach – sytuacja jeszcze nie wróciła do tej sprzed. Nadal ZERO trzyma prymat, ale trend działa na korzyść Republiki – 117 mln wyświetleń vs 76 mln wyświetleń. Przełom po 6 lipca jeśli Krzysztof Stanowski nie wpadnie na kolejny pomysł przejęcia zasięgów" – czytamy.

