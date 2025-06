Senator zakłada nową partię. "Alternatywa dla brunatnej Polski"

Tyszkiewicz był prezydentem Nowej Soli przez 17 lat, od 2002 do 2019 roku. Wtedy to uzyskał mandat senatora. W roku 2023 udało mu się wywalczyć senacką reelekcję. Jest senatorem niezależnym.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" poinformował o powstaniu nowej partii politycznej. Jej głównym celem ma być stworzenie alternatywy dla wyborców, którzy mają dość duopolu PO–PiS, ale nie chcą, aby do władzy doszła prawica. – Tworzymy partię dla mających dosyć duopolu PO–PiS, która będzie alternatywą dla brunatnej Polski – zapowiada Wadim Tyszkiewicz.

Zaznacza, że ugrupowanie nie wjedzie w żadne układy z PiS. – Bezpartyjni Samorządowcy sprofanowali pojęcie "samorządowców" i "bezpartyjności", kuglując z PiS. My nie zamierzamy iść na współpracę z żadną skompromitowaną partią. Naszym pierwszym krokiem jest zbudowanie klubu w Senacie. Jest nas pięciu, brakuje jeszcze dwóch – zapowiada. Senator liczy, że jeśli uda się stworzyć klub w izbie wyższej, wicemarszałkiem Senatu zostanie Zygmunt Frankiewicz.

Samorządowcy przeciw prawicy

Nowa formacja nie ma mieć tylko jednego lidera. Tyszkiewicz zapowiada, że do ugrupowania przejdzie większość członków Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski. – Żadnych skompromitowanych ani zgranych nazwisk. Fundamentem silnej Polski jest samorząd, z którego powinna czerpać władza, ale rządzący nie lubią dzielić się władzą i Donald Tusk w tym zakresie nie jest inny – zapewnia senator.

Tyszkiewicz przyznaje, że ugrupowanie ma za zadanie nie dopuścić do przejęcia władzy przez prawicę i konserwatystów: – Chcemy zapobiec wariantowi węgierskiemu w Polsce. PiS, Konfederacja z partią Grzegorza Brauna mogą mieć większość konstytucyjną i zmienić ustrój państwa. Nie można do tego dopuścić. Nie chcemy Polski brunatnej, a taka może stać się dzięki rządom Kaczyńskiego z Mentzenem, którym obecna władza może utorować drogę do rządzenia. Nasza formacja ma nie dopuścić do rządów skrajnej populistycznej prawicy.

