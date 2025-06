Czarnecki: Prawicowa opozycja powinna szukać tego, co ją łączy

DoRzeczy.pl: W co gra Donald Tusk? Nie ma możliwości ponownego przeliczenia głosów z wyborów prezydenckich. O co więc chodzi?

Ryszard Czarnecki: Myślę, że ta kalkulacja jest prosta. Oczywiście Donald Tusk, a tym bardziej prawnik Roman Giertych wiedzą, że nie można ponownie przeliczyć głosów, że faktycznie wyborów unieważnić się nie da, ale po pierwsze, w wymiarze krótkoterminowym, jest to próba odwrócenia uwagi od klęski kandydata PO i samego Donalda Tuska. Klęska Trzaskowskiego jest również klęską Tuska. To w pewnym sensie zamknięcie dyskusji na temat przyczyn porażki, zamknięcie debaty, która zaczęła się pojawiać na temat osobistej porażki Tuska, który przecież mocno zaangażował się w tę kampanię — tak twierdzą nawet eksperci sprzyjający obozowi rządowemu. Angażował się tak bardzo, że wręcz nie pomógł Trzaskowskiemu. Tak było w przypadku pana Murańskiego. To także próba wzięcia własnej partii za twarz, żeby baronowie, wojewódzcy działacze czy posłowie nie rozpowiadali po kątach, że Tusk się skończył. To jest wymiar krótkoterminowy.

A w dłuższej perspektywie?

To walka o negatywne zaprogramowanie elektoratu 30+, elektoratu Koalicji Obywatelskiej, który jest bardzo zdyscyplinowany — trzeba to przyznać. Kiedy Tusk kilka miesięcy temu ogłosił, że PiS jest prorosyjski, okazało się, że dosłownie trzydzieści parę procent Polaków o tym wie. Jeśli teraz Tusk ogłosi, że w wyborach coś było nie tak, to po pierwsze oznacza to przyzwolenie na ostrą grę z prezydentem, który, według grupy trzeciej władzy w Platformie, nie ma pełnego demokratycznego mandatu, jak to będzie przedstawiane. Po drugie — to zaprogramowanie na najbliższe pięć lat przemysłu pogardy wobec tego prezydenta. Można sięgnąć po przykłady z tego, co działo się wobec św. Lecha Kaczyńskiego. Myślę, że o to tak naprawdę chodzi, bo Tusk doskonale wie, że formalnoprawnie nie ma szans, ale w wymiarze politycznym uważa, że na tym może ugrać — i krótkofalowo, i długofalowo. Do tego dochodzi jeszcze motywacja Giertycha, który wstąpił do Platformy i od razu buduje tam mocną pozycję, nawet jako jeden z liderów antypisowskich.

A co w tej sytuacji powinna zrobić konserwatywna opozycja? Donald Tusk musi widzieć, że nie będzie rządził, jeśli prawica się ze sobą dogada. Pytanie, czy się dogada?

Po pierwsze — jestem trochę zaskoczony, że w kwestii ujawnienia nieprawidłowości wyborczych szeroko rozumiana prawica zachowuje się defensywnie. A przecież sam czytałem informacje, podawane m.in. przez sędziego Antczaka, z kilku komisji na Lubelszczyźnie, gdzie działo się coś podobnego, co w Krakowie czy w Wysokiej Białej, tyle że w drugą stronę — głosy zwycięzcy Karola Nawrockiego przypisano Trzaskowskiemu. Słyszałem o co najmniej kilku takich przypadkach na Lubelszczyźnie. Powinna to być wykorzystana karta — wiadomo, że nie w sensie formalnoprawnym, bo tu staliśmy, że to nie jest skuteczny oręż, ale w sensie propagandowym. O tym się w ogóle nie mówi. Informacja o myleniu głosów w jedną stronę jest już wdrukowana w umysły Polaków. Gdyby oczywiście było możliwe przeliczenie głosów, mogłoby nastąpić zdziwienie, że przewaga Karola Nawrockiego się powiększyła. To ważna uwaga w kontekście bieżącej walki o odebranie legitymacji panu Karolowi, prezydentowi elektowi.

W takim razie jak powinna dziś według pana grać opozycja?

Prawicowa opozycja powinna już teraz bardzo intensywnie szukać tego, co ją łączy, a nie tego, co dzieli. Trzeba zacząć przygotowywać się do współpracy, bo to się samo nie zrobi — polityka nie działa na zasadzie automatyzmu. Nie mamy jeszcze autostrady do rządu prawicowego, rozdzielonego między dwie czy trzy partie. Przewiduję, że media lewicowo-liberalne i polityczny obóz opozycji będą starały się podzielić prawicę, na przykład grając Konfederacją przeciwko PiS-owi. W moim przekonaniu to właśnie teraz jest czas, by zacząć rozmowy o czymś, co nazwałbym PSP, czyli Prawicowy Senacki Pakt. Nie chcę mówić Prawicowy Pakt Senacki, bo skrót PPS jest już zajęty, ale PSP — jak Państwowa Straż Pożarna — to dobre określenie. Powinniśmy zacząć działać już teraz.

Nie możemy powiedzieć, że wybory odbędą się na pewno w terminie, czyli za dwa lata i kwartał — mogą być wcześniej, choć nie jest to pewne, ale trzeba być przygotowanym. Już teraz powinniśmy wykorzystać doświadczenia z koalicji z 13 grudnia. Przecież ta koalicja już kilka razy podchodziła do wyborów do Senatu. Warto zwrócić uwagę na coś, o czym się mówi mało: w 2015 mieliśmy świetny wynik do Senatu, wręcz większość, w 2019 już przegraliśmy, a w 2023 strata była jeszcze większa. To jest pewna równia pochyła, na którą trzeba reagować. Senat w Polsce, podobnie jak na Zachodzie czy w USA, przesuwa się obecnie w prawo. Wykorzystajmy to w kolejnych wyborach do Senatu. Jeśli chcemy rzeczywiście dokonać rewolucji w Polsce, to musimy mieć większość w Senacie, by wprowadzać istotne zmiany — nie tylko polityczne, ale także w obszarze edukacji, kultury czy moralności. Dlatego taki pakt jest konieczny i warto o tym rozmawiać już teraz, angażując trzy czy cztery partie: Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację, Koronę, a także środowiska związane z panem Kukizem oraz kandydatów takich jak pan Marek Jakubiak. Choć jego wynik nie był imponujący, pokazanie jedności może przynieść dodatkowy bonus w wyborach do Senatu. To jest element szerszej strategii: nie walczymy o to, żeby mieć rząd z wielką większością w Sejmie, tylko o to, by po raz pierwszy w historii Polski mieć większość konstytucyjną, tak jak trzy lata temu miał ją Viktor Orbán na Węgrzech. Dzięki temu można spokojnie rządzić i mieć realny wpływ nie tylko na bieżące rządzenie, ale także na edukację, kulturę, moralność i obyczajowość — tworzyć fakty dokonane i mieć odpowiednie instrumenty formalnoprawne.

