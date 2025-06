Pierwszy konflikt PiS z Nawrockim? Nieoficjalnie: Chodzi o rolę Czarnka

Według medialnych doniesień Przemysław Czarnek ma zostać szefem Kancelarii Prezydenta. – Są przymiarki. Mam wielki zaszczyt i honor być na jakiejś liście, która jest przygotowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. To wiem. To samo w sobie jest dla mnie zaszczytem – przyznał były minister edukacji i nauki. Jak dodał, nie zapadły żadne decyzje w tej sprawie.

Spór PiS z Nawrockim?

Łukasz Jankowski z Radia Wnet informuje jednak, że na tle nowej funkcji Czarnka miało dojść do sporu prezydenta elekta z Prawem i Sprawiedliwością. Dziennikarz zapewnia, że podaje sprawdzone informacje.

"No i mamy pierwszy kryzys w relacji PiS – Nawrocki. Prezydent-elekt nie chce, żeby Czarnek był zarówno szefem Kancelarii i wiceprezesem PiS. Sam poseł nie ma ochoty się na to zgodzić i jakby miał wybierać, to wybierze wiceprezesa partii" – napisał Jankowski w mediach społecznościowych.

W kolejnym wpisie na portalu X Jankowski dodał, że "w PiS słychać nawet głosy, że prezydent Nawrocki powinien nieco spuścić z tonu".

Nawrocki buduje kancelarię. Kto tam trafi?

Karol Nawrocki ma zostać zaprzysiężony na urząd prezydenta 6 sierpnia. To wtedy upływa druga kadencja Andrzeja Dudy. Obecnie prezydent elekt pracuje nad kształtem swojej przyszłej kancelarii. Potwierdził już, że szefem jego gabinetu zostanie Paweł Szefernaker, poseł PiS i szef sztabu wyborczego Nawrockiego. Zastępcą Szefernakera będzie Jarosław Dębowski, który był dyrektorem biura prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Rzecznikiem prasowym Nawrockiego zostanie Rafał Leśkiewicz, dotychczasowy rzecznik IPN-u. Wirtualna Polska podała, że w Kancelarii Prezydenta znajdzie się również polityk PiS Marcin Przydacz, który ma odpowiadać za sprawy międzynarodowe.

