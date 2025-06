Nawrocki po RBN. Wspomniał o Zielonym Ładzie i węglu

W środę odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Do udziału prezydent Andrzej Duda zaprosił prezydenta-elekta Karola Nawrockiego. Podkreślił, że dzięki temu przyszły przywódca szybciej wdroży się w obowiązki.

– Uznałem, że jest to oczywiste, że w tej chwili jako ten, który za 6 tygodni obejmie odpowiedzialność za sprawy państwowe i zajmie to miejsce Prezydenta Rzeczypospolitej […] już w tej chwili był obecny, z uwagi na to, że kwestie są w ogromnej części przyszłe – przekazał. Podczas posiedzenia omawiano m.in. szczyt NATO, a także kwestie zwiększenia wydatków na obronność.

Nawrocki: Polska musi być energetycznie niezależna!

Po zakończeniu posiedzenia Karol Nawrocki opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym odniósł się do dzisiejszych wydarzeń.

twitter

"Dziękuję Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za zaproszenie na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Bezpieczeństwo energetyczne Polski to filar suwerenności i stabilności naszej gospodarki. To węgiel, atom i zdrowy rozsądek – nie Zielony Ład pisany w Brukseli. Polska musi być energetycznie niezależna!" – napisał prezydent-elekt na platformie X.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest ustanowionym konstytucyjnie organem doradczym prezydenta w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Posiedzenia RBN zwołuje prezydent, określając ich tematykę.

Skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego tworzą: marszałek Sejmu i Senatu, premier, minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister spraw zagranicznych, koordynator służb specjalnych, a także przedstawiciele ugrupowań politycznych posiadających klub parlamentarny, klub poselski lub koło poselskie. W posiedzeniach RBN, na zaproszenie głowy państwa, mogą również uczestniczyć byli prezydenci i premierzy. Prezydent może też zapraszać do udziału w pracach Rady "inne osoby, których udział jest wskazany ze względu na przedmiot rozpatrywanych spraw".

Oprócz Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w posiedzeniu RBN udział wzięli Donald Tusk, Szymon Hołownia, Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz, Tomasz Siemoniak, Radosław Sikorski, Jakub Jaworowski, Michał Jaros, Jan Grabiec, Mariusz Błaszczak, Zbigniew Konwiński, Paweł Śliz, Piotr Zgorzelski, Anna Maria Żukowska, Grzegorz Płaczek, Adrian Zandberg, Marek Jakubiak, Marcin Mastalerek, Wojciech Kolarski, Mieszko Pawlak, Wiesław Kukuła, Dariusz Łukowski, Małgorzata Paprocka.

Czytaj też:

Prezydent po posiedzeniu RBN: W sprawach ważnych rozmawiamy poważnieCzytaj też:

Tusk: Na sali Duda i Nawrocki, a ja jasno postawiłem kwestię wyborów

i w