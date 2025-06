Tusk: Na sali Duda i Nawrocki, a ja jasno postawiłem kwestię wyborów

W środę odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Do udziału prezydent Andrzej Duda zaprosił prezydenta-elekta Karola Nawrockiego. Podkreślił, że dzięki temu przyszły przywódca szybciej wdroży się w obowiązki. Podczas posiedzenia omawiano m.in. szczyt NATO, a także kwestie zwiększenia wydatków na obronność.

– Na RBN postawiłem bardzo jasno kwestię wiarygodności wyborów. Na sali był zarówno prezydent jak i prezydent elekt Karol Nawrocki. Uznałem za rzecz absolutnie konieczną powtórzyć dwie zasadnicze kwestie jeśli chodzi o wybory. Nikt nie powinien kwestionować w Polsce wyniku wyborów prezydenckich. Nie może być tak, że ktokolwiek, dlatego, że ma podejrzenia, uznaje, że te wybory są nieważne, lub że trzeba je powtórzyć – powiedział premier Donald Tusk. – Na pewno nie jest to w żadnym wypadku rolą premiera czy rządu. To jest jedna kwestia. Druga sprawa, równie istotna to to, że obywatele mają prawo mieć pewność, że ich głosy zostały dobrze policzone i że nie doszło do manipulacji, nadużyć, fałszerstw czy błędów na wielką skalę– mówił.

Tusk: Trzeba uzyskać pewność

Tusk przypomniał, że "jako obywatel i jako premier nie może pozwolić na zmarnowanie czy zlekceważenie nawet jednego głosu". – Wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione, możliwe, potrzebne – powinniśmy uzyskać pewność, że głosy w tych wyborach zostały dobrze i uczciwie policzone. Jak donoszą już dzisiaj media, liczba protestów przekroczyła wyobrażenia nas wszystkich. Na koniec dnia można się spodziewać ok. 30 tys. protestów, które trafią do Sądu Najwyższego – powiedział Tusk.

– Nie jest moim zadaniem rozstrzygać, które z tych protestów są uzasadnione, a które są tylko sygnałami bez potwierdzenia. To także umacnia mnie w przekonaniu – i to przekazałem obu panom prezydentom – że w interesie państwa polskiego, przyszłego prezydenta i rządu jest rozwianie wszelkich wątpliwości. Mówię o tym bez emocji. Interes publiczny jest tutaj oczywisty – podsumował szef rządu.

