Prezydent po posiedzeniu RBN: W sprawach ważnych rozmawiamy poważnie

– Było to merytoryczne, bardzo dobre spotkanie. W sprawach ważnych rozmawiamy poważnie i z rozwagą, bez jałowego sporu. Po raz pierwszy zaprosiłem pana prezydenta elekta Karola Nawrockiego – co jest pewnym precedensem, ale wyraziliśmy opinię, że mamy nadzieję, że zapiszę się to jako tradycja na przyszłość. Uczestniczył w posiedzeniu RBN w charakterze gościa. Zrobiłem to po to, by pomóc nowemu prezydentowi, który za 6 tygodni przejmie urząd ode mnie, wdrożyć się – powiedział Andrzej Duda po zakończonym posiedzeniu RBN.

Prezydent przypomniał, że w środę odbędzie się główna część formalnych obrad szczytu NATO. – Agenda jest już znana i podczas posiedzenia RBN omówiliśmy najważniejsze kwestie – m.in. podniesienie wydatków na obronność – poinformował prezydent. Doda, że na szczycie NATO będzie reprezentował Polskę razem z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem MSZ Radosławem Sikorskim. – Każdy z nas ma swoje zadania – podkreślił. – Dzisiaj na scenie politycznej stanowisko w kontekście Ukrainy jest jasne – popieramy jej członkostwo w NATO. To jest w interesie Polski, aby Ukraina dążyła do Zachodu – wskazał Duda.

Więcej na zbrojenia

– Wydajemy dziś prawie 5 proc. PKB na obronność, więc jako państwo jesteśmy za ich podwyższeniem i uważamy, że trzeba do tego motywować pozostałych członków sojuszu – wskazał Andrzej Duda i zaapelował: – Apeluję do wszystkich członków naszego parlamentu, aby jak najszybciej przeprocedować propozycję zmiany w Konstytucji w postaci zapisu, który zagwarantuje, że Polska będzie wydawać na obronność i bezpieczeństwo minimum 4 proc. swojego PKB. To ważne w kontekście Polski i całego Sojuszu.

Prezydent Duda zaprosił do udziału w RBN prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Ponadto w posiedzeniu RBN udział wzięli Donald Tusk, Szymon Hołownia, Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz, Tomasz Siemoniak, Radosław Sikorski, Jakub Jaworowski, Michał Jaros, Jan Grabiec, Mariusz Błaszczak, Zbigniew Konwiński, Paweł Śliz, Piotr Zgorzelski, Anna Maria Żukowska, Grzegorz Płaczek, Adrian Zandberg, Marek Jakubiak, Marcin Mastalerek, Wojciech Kolarski, Mieszko Pawlak, Wiesław Kukuła, Dariusz Łukowski, Małgorzata Paprocka.

Czytaj też:

"Dwa oczywiste zagadnienia". Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa NarodowegoCzytaj też:

Nawrocki pojedzie do Kijowa? "Nie jest to najwłaściwszy kierunek"