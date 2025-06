"Dwa oczywiste zagadnienia". Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

W środę po godzinie 11.00 rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na wstępie prezydent Andrzej Duda poinformował o tematach, jakie zostaną na nim poruszone. Wyjaśnił, że chodzi o dwa, w jakimś sensie oczywiste, zagadnienia.

– Po pierwsze nadchodzącym szczytem NATO w Hadze, który odbędzie się w przyszłym tygodniu […] i drugi temat to problem bezpieczeństwa energetycznego państwa, wywołany w szczególności kryzysem energetycznym, blackoutem, do którego doszło w kwietniu w Hiszpanii – przekazał.

Odnosząc się do szczytu w Hadze głowa państwa podkreśliła, że jednym z jego tematów będzie na pewno rosyjska agresja na Ukrainę oraz w ogóle kwestia Ukrainy. To zaś – stwierdził Duda – jest z naszego punktu widzenia "bardzo ważne".

– Ja z góry mogę państwu powiedzieć, że tutaj ja będę podtrzymywał poparcie dla Ukrainy, jeżeli chodzi o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i generalnie dążenie Ukrainy do jak największego związania się ze wspólnotą Zachodu – powiedział. – Uważam, że naszym geostrategicznym zadaniem jest uczynienie wszystkiego, aby jak najwięcej krajów pomiędzy nami, a […] Rosją […] było krajami związanymi ze wspólnotą Zachodu. Chciałbym, żeby oczywiście tak samo było kiedyś z Białorusią – wyjaśnił.

Przypomnijmy, że w środowym posiedzeniu po raz pierwszy uczestniczy Karol Nawrocki. Duda wyjaśnił powody, dla których zdecydował się zaprosić prezydenta elekta. – Uznałem, że jest to oczywiste, że w tej chwili jako ten, który za 6 tygodni obejmie odpowiedzialność za sprawy państwowe i zajmie to miejsce Prezydenta Rzeczypospolitej […] już w tej chwili był obecny, z uwagi na to, że kwestie są w ogromnej części przyszłe – przekazał.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest ustanowionym konstytucyjnie organem doradczym prezydenta w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Posiedzenia RBN zwołuje prezydent, określając ich tematykę.

Skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego tworzą: marszałek Sejmu i Senatu, premier, minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister spraw zagranicznych, koordynator służb specjalnych, a także przedstawiciele ugrupowań politycznych posiadających klub parlamentarny, klub poselski lub koło poselskie. W posiedzeniach RBN, na zaproszenie głowy państwa, mogą również uczestniczyć byli prezydenci i premierzy. Prezydent może też zapraszać do udziału w pracach Rady "inne osoby, których udział jest wskazany ze względu na przedmiot rozpatrywanych spraw".

