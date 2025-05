Donald Tusk uderza w prezydenta. Poszło o ustawki

Media rozpisują się o kibolskiej ustawce, w której miał brać udział Karol Nawrocki. Temat wypłynął podczas rozmowy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej ze Sławomirem Mentzenem. – W różnych modułach sportowych, szlachetnych walk występowałem, nie zawsze wychodziłem z nich zwycięsko – mówił.

Wirtualna Polska twierdzi, że w 2009 r. miało dojść do bójki między pseudokibicami Lecha Poznań i Lechii Gdańsk. W starciu miało wziąć udział łącznie nawet 140 osób. Jedną z nich miał być obecny kandydat na prezydenta.

Głos zabrali Duda i Tusk

Do sprawy odniósł się prezydent Andrzej Duda podczas rozmowy z Kanałem Zero. – Oczywiście absolutnie tego nie pochwalam, ale z drugiej strony nie potępiam tego w sposób absolutny – stwierdził prezydent. – Jeśli chcą bić się w lesie, idą tam specjalnie, zawierają dżentelmeńską umowę, że będą to robić na określonych zasadach i się biją, to się po prostu odbywa – kontynuował.

– Ludzie chodzą, grają w gry hazardowe, tak przegrywają fortuny, przegrywają całe majątki, czy mamy im tego zakazać? Być może tak. Co innego, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że kibice demolują miasto, niszczą sklepy, gdzie są zagrożeni normalni ludzie i wtedy rzeczywiście powinna być twarda, stanowcza interwencja – dodał Duda.

Następnie na jego wypowiedź zareagował Donald Tusk. "Nie dziwcie się słowom Pana Prezydenta Dudy. To tylko niekompetencja. Tyle samo wie o ustawkach, co o dżentelmeńskich umowach" – stwierdził premier we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Nawrocki: Brałem udział w sportowej rywalizacji

Kilka dni temu Nawrocki podczas wywiadu został kolejny raz zapytany o sprawę ustawek. – Od 2009 r. jestem monitorowany przez polskie służby specjalne. Mam dostęp do ściśle tajnych informacji Unii Europejskiej. Ja to podkreślam, bo to jest bardzo ważne. Wszystkie agendy państwa polskiego wiedziały, kim jest Karol Nawrocki, wydając mi najważniejsze certyfikaty. Stąd z pełnym spokojem wchodziłem do kampanii wyborczej. Macie państwo świadomość, że to, co widzicie często w mediach, jest wytworem nieczystej gry politycznej – powiedział Karol Nawrocki, który w sobotę był gościem RMF FM.

Nie chciał jednak wprost odpowiedzieć na pytanie, czy brał udział w kibolskich ustawkach. – Zawsze brałem udział w sportowej rywalizacji, w różnych konwencjach – podkreślił.

