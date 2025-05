Trzaskowski zapytał o ustawki. Nawrocki wskazał na Tuska

Debata w formie wzajemnych pytań i odpowiedzi, moderowana przez dziennikarza "Super Expressu" Jacka Prusinowskiego, dotyczy kluczowych spraw dla Polski. Pojawiły się również tematy ściśle związane z kampanią wyborczą i przeszłością kandydatów.

Trzaskowski do Nawrockiego: Widzę, że jest pan z tego dumny

Jednym z nich była kwestia tzw. ustawek kibiców, w których w przeszłości brał udział Karol Nawrocki. O tym fakcie przypomniał Rafał Trzaskowski.

– Widzę, że jest pan z tego dumny – zauważył kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Na jego słowa szybko zareagował Karol Nawrocki.

– Więcej mógłby opowiedzieć panu pański szef, Donald Tusk, który chwalił się tym w oficjalnych artykułach – odpowiedział kandydat popierany przez PiS.

– Między mną a Tuskiem była jednak taka różnica, że stał z jakimś metalowym szlauchem, jak opowiadał, a ja jestem panie wiceprzewodniczący człowiekiem z krwi i kości – tak jak te debatę prowadzą z szacunkiem do przeciwnika, chociaż często szanować za to, co zrobi dla ojczyzny, tak moje wszystkie aktywności sportowe opierały się na sile mojego serca, moich mięśni i pięści. Zawsze była to uczciwa rywalizacja, bez względu na formę rywalizacji, czy to był ring bokserski czy inne areny walk – podkreślał Nawrocki.

– Dziś Polska potrzebuje silnego prezydenta, który nie ucieka ani przed Grzegorzem Braunem ani z Telewizji Republika, tylko który jest gotowy bić o sprawy Polski – dodał.

Kandydat KO: Prawdziwą siła jest reagować na antysemityzm

Na słowa prezesa IPN zareagował Rafał Trzaskowski.

– Panu się mylą podstawowe sprawy. Tu nie chodzi o gościa, który chce biegać z kibolami po lasach, zabierać kanapki kolegom, cukierki siostrze czy też zastraszać kogoś, bo to jest siła, którą pan reprezentuje – zauważył prezydent Warszawy.

– Prawdziwą siłą jest reagować na antysemityzm, a nie reagować głupim uśmiechem, gdy ktoś takie hasła wznosi – dodał.

