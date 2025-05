"Jako wyborca PiS nie zgadzałem się z pewnymi decyzjami". Nawrocki pytany o pandemię COVID-19

W piątkowej debacie Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki zadają sobie pytania bezpośrednio. Dziennikarz "Super Expressu" Jacek Prusinowski pełni rolę moderatora.

Pytania mają dotyczyć sześciu bloków tematycznych: zdrowie, polityka międzynarodowa, gospodarka, polityka społeczna, bezpieczeństwo i światopogląd. W każdej rundzie kandydaci będą zadawać sobie trzy pytania. Na każde z nich będą mieć po 30 sekund. Na odpowiedź przewidziano 90 sekund. Po niej nastąpi trzydziestosekundowa riposta. O kolejności zadawania pytań zdecydowało losowanie.

Nawrocki o polityce covidowej: Popełniali pewne błędy

Pytania w pierwszej części debaty dotyczyły kwestii związanych z ochroną zdrowia. – Mam pytanie o to, co działo się w czasie pandemii. Wie pan dobrze, że pana koledzy zarabiali grube pieniądze na pandemii, ściągając ze świata drogie maseczki i respiratory, co doprowadziło do 200 tys. nadprogramowych zgonów. Ciągle zmieniali decyzje, zamykali parki, nie wpuszczali ludzi na cmentarze. Czy jest pan w stanie jasno powiedzieć, że popiera pan rozliczenie Morawieckiego, Szumowskiego i innych polityków PiS, którzy za to odpowiadają? – zapytał kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski.

– Musimy ustalić jakieś zasady, bo pan mówi albo o sobie, albo o PiS-ie. Ja nazywam się Karol Nawrocki i przyszedłem tutaj debatować. A pan mówi tak, jak w swojej książce – na jednej stronie siedem razy: PiS, PiS, PiS – odparł kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

– Jeśli chodzi o pandemię COVID-19, to tak, jak pan mówił – niczym nie zarządzałem. Przypominam, zarządzałem najważniejszą instytucją państwa polskiego w zakresie pamięci, a także bardzo ważnym polskim muzeum. Ci koledzy, o których pan przed chwilą mówił, zarządzali największą pandemią w historii Polski, a być może świata. Te decyzje szły oczywiście w różnym kierunku. Kilkukrotnie mówiłem, że jako wyborca PiS nie zgadzałem się z pewnymi decyzjami, chociażby z zamykaniem lasów czy cmentarzy. Wyrażałem wtedy opinię jako wyborca i recenzent – powiedział Karol Nawrocki.

– Pan nie zarządzał takim kryzysem, choć zaraz pan powie: "Zarządzałem, wykonywałem, uratowałem", co oczywiście jest nieprawdą. Oni walczyli z największym kryzysem w historii Polski, Europy i świata, i – w moim uznaniu – popełniali pewne błędy. Ja natomiast zamierzam rozliczyć fatalny rząd Donalda Tuska i jego środowisko – dodał.

