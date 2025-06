Nawrocki pojedzie do Kijowa? "Nie jest to najwłaściwszy kierunek"

Przemysław Czarnek był pytany o pierwszą podróż zagraniczną Karola Nawrockiego w programie Wirtualnej Polski. W trakcie rozmowy padła m.in. opcja podróży na Ukrainę.

– Nie sądzę, aby był to kierunek najwłaściwszy. Wydaje się, że Karol Nawrocki jeszcze w czasie kampanii wyborczej odpowiadając na tego typu pytania, mówił o Stanach Zjednoczonych i Watykanie – odparł Przemysław Czarnek.

"Ukraińcy zachowują się też tak, jak się zachowują"

Dziennikarz dopytywał Czarnka, czemu nie będzie to Ukraina. – Panie redaktorze, dlaczego mamy jechać na wojnę do Kijowa w tym momencie, kiedy Ukraińcy zachowują się też tak, jak się zachowują niekiedy. Serdecznie zapraszamy Ukraińców do siebie, ja bym tak zrobił. Nie wiem co zrobi pan prezydent Karol Nawrocki – stwierdził.

– Serdecznie zapraszamy Ukraińców do siebie. Jesteśmy gotowi do przyjmowania ich tutaj. Po co ryzykować głową państwa tam? Ja w ogóle nigdy nie byłem zwolennikiem, jeszcze wówczas kiedy rządziliśmy, naszych zbyt częstych wyjazdów. Naszych służb, które różnie się kończyły, czy naszych ministrów na Ukrainę – mówił.

"Nie ma potrzeby, by ryzykować"

Czarnek podkreślił, że Polska ma granicę z Ukrainą i nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjąć Ukraińców w Rzeszowie, w Przemyślu, czy w każdym innym mieście przygranicznym, gdzie nie ma działań zbrojnych. – Naprawdę nie ma potrzeby ryzykowania dzisiaj tam – dodał.

Polityk PiS dodał, że sam nie podróżował na Ukrainę, gdyż uważał, że nie jest to stosowne. – Poza wizytami symbolicznymi: pierwszą wizytą pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w towarzystwie ówczesnego premiera m.in. Słowenii, która była bardzo potrzebna i symboliczna i pokazywała nasze zaangażowanie po stronie Ukrainy wówczas, kiedy Zachód nie angażował się jeszcze, tylko proponował 5 tys. hełmów, to było to bardzo ważne i konieczne – stwierdził.

Czytaj też:

Czarnek szefem Kancelarii Prezydenta? Polityk odpowiedziałCzytaj też:

"Dwa oczywiste zagadnienia". Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego