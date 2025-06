Czarnek szefem Kancelarii Prezydenta? Polityk odpowiedział

Karol Nawrocki ma zostać zaprzysiężony na urząd prezydenta 6 sierpnia. To wtedy upływa druga kadencja Andrzeja Dudy. Obecnie prezydent elekt pracuje nad kształtem swojej przyszłej kancelarii. Potwierdził już, że szefem jego gabinetu zostanie Paweł Szefernaker, poseł PiS i szef sztabu wyborczego Nawrockiego. Zastępcą Szefernakera będzie Jarosław Dębowski, który był dyrektorem biura prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Rzecznikiem prasowym Nawrockiego zostanie Rafał Leśkiewicz, dotychczasowy rzecznik IPN-u. Wirtualna Polska podała, że w Kancelarii Prezydenta znajdzie się również polityk PiS Marcin Przydacz, który ma odpowiadać za sprawy międzynarodowe.

Czarnek w Kancelarii Prezydenta?

W programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Przemysław Czarnek był pytany o medialne doniesienia, jakoby to on miał zostać szefem Kancelarii Prezydenta. – Wszystko się okaże. Prezydent elekt Karol Nawrocki ma jeszcze dużo czasu na przemyślenia i meblowanie kancelarii, która wejdzie do Pałacu Prezydenckiego i do budynków przy ulicy Wiejskiej najwcześniej 7 sierpnia – odparł.

– Są przymiarki. Mam wielki zaszczyt i honor być na jakiejś liście, która jest przygotowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. To wiem. To samo w sobie jest dla mnie zaszczytem – przyznał były minister edukacji i nauki. – Ale nie ma żadnych decyzji w tej sprawie. Dopóki nie będzie, to naprawdę jeszcze dużo może się zdarzyć – podkreślił.

– Jestem członkiem PiS, szefem struktur lubelskich. Mam bardzo dobre relacje z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Jakkolwiek by nie było, czy zostanę w Sejmie, czy pójdę do Pałacu Prezydenckiego, to będę lojalnym członkiem PiS. To dla mnie zupełnie oczywiste i co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości – dodał Czarnek.

W najnowszym wydaniu tygodnika "Do Rzeczy" Cezary Gmyz i Piotr Gociek wskazali, że Przemysław Czarnek nie był pierwszym wyborem Karola Nawrockiego, jeśli chodzi o stanowisko szefa KPRP. "Otóż zanim gruchnęła wieść, że szefem ma być Przemysław Czarnek, dotarły do nas wieści, że ma to być tzw. wskazanie w drugim ruchu. Bo w pierwszym propozycję miał otrzymać Tobiasz Bocheński, by elegancko odmówić" – czytamy.

