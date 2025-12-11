"Są lepsze rozwiązania niż kradzież". Von der Leyen nie spodziewała się takiej reakcji
Opinie

"Są lepsze rozwiązania niż kradzież". Von der Leyen nie spodziewała się takiej reakcji

Dodano: 
Przewodnicząca Komisji Europejskiej, niemiecka polityk Ursula von der Leyen
Przewodnicząca Komisji Europejskiej, niemiecka polityk Ursula von der Leyen Źródło: PAP/EPA / JESSICA LEE
Premier Belgii Bart De Wever stwierdził, że propozycja Komisji Europejskiej, aby wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa do udzielenia Ukrainie "pożyczki reparacyjnej”, jest "kradzieżą pieniędzy”.

Belgijski premier powiedział, że obawia się rosyjskiego odwetu, jeśli Unia Europejska zdecyduje się przejąć rosyjskie aktywa będące w posiadaniu Euroclear. Firma ma 193 miliardy euro w rosyjskich aktywach zamrożonych od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

– Z pewnością istnieją lepsze rozwiązania niż kradzież pieniędzy z rosyjskiego banku centralnego. To radykalny krok. Uważam, że jest on bardzo głupi i nieprzemyślany – powiedział De Wever na antenie kanału telewizyjnego VRT NWS.

Szef belgijskiego rządu dodał, że Bruksela prowadzi rozmowy z Komisją Europejską, które mają dać odpowiedź na pytanie, czy propozycję szefowej KE Ursuli von der Leyen można dostosować "do minimalnych warunków określonych przez Belgię”. Podkreślił, że są one "racjonalne, rozsądne i uzasadnione”.

Plan von der Leyen

Komisja Europejska chce przejąć zamrożone – głównie w Belgii – aktywa rosyjskiego banku centralnego i wykorzystać je jako nieoprocentowaną linię kredytową dla Ukrainy. Spłata pożyczki miałaby nastąpić po tym, jak Moskwa zgodzi się zrekompensować szkody spowodowane wojną, co w praktyce jest bardzo mało prawdopodobne.

Na takie działanie mocno naciska przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Niemiecka polityk, jak donosi "Financial Times", chce doprowadzić do sytuacji, w której decyzja w sprawie rosyjskich aktywów miałaby zostać podjęta nie jednomyślnie, ale zwykłą większością głosów.

Jak wskazują dziennikarze, podczas najbliższego szczytu UE szefowa KE ma przedstawić przywódcom państw członkowskich alternatywę: dalsze finansowanie Ukrainy ze wspólnego budżetu albo udzielenia pożyczki z zamrożonych aktywów rosyjskich. Pierwsza opcja wymaga jednomyślności. Druga – tylko głosowania większościowego.

Pożyczka dla Ukrainy. USA próbują zablokować użycie przez UE aktywów Rosji

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Financial Times, VRT NWS
