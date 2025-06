Marszałek województwa z PO piratem drogowym. Na nagraniu widać, co zrobił

Do zdarzenia doszło w czwartek rano na drodze ekspresowej S3 między Sulechowem a Zieloną Górą w województwie lubuskim. Na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych, widać, jak kierujący skodą wyprzedza prawym pasem bmw i zajeżdżając mu drogę, uderza w jego bok, a następnie w barierki energochłonne.

Jak się okazało, służbową skodą kierował marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński z Platformy Obywatelskiej. Polityk jechał ze swojego domu w Słubicach do pracy w Zielonej Górze. Całe zdarzenie nagrał rejestrator znajdujący się w drugim pojeździe.

twitter

Marszałek województwa stracił prawo jazdy. Zrobił awanturę policji?

Jak relacjonuje rozgłośnia RMF FM, Jabłoński był trzeźwy, nie potrzebował pomocy medycznej, a po całym zajściu wrócił do swoich obowiązków służbowych. Policja zatrzymała mu prawo jazdy, co potwierdziła podinsp. Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Trwa wyjaśnianie okoliczności kolizji. Wiadomo już, że sprawa będzie miała swój finał w sądzie.

Jak podało TVN24, marszałek województwa lubuskiego nie przyjął mandatu. Co więcej, miał zrobić funkcjonariuszom policji awanturę, uważając, że źle przeprowadzili interwencję. Jednak policja nie potwierdziła dotychczas tych doniesień.

Kim jest Marcin Jabłoński?

Marcin Jabłoński należał do Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności, z której w 2001 r. przeszedł do Platformy Obywatelskiej. Z rekomendacji PO w 2001, 2005 i 2019 r. bez powodzenia kandydował do Sejmu, a w 2004 r. do Parlamentu Europejskiego.

W przeszłości pełnił m.in. funkcje: wiceburmistrza Słubic, starosty słubickiego, marszałka województwa lubuskiego, wojewody lubuskiego oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. 13 października 2023 r. po blisko 13 latach powrócił na stanowisko marszałka województwa.

Czytaj też:

"Polska cofa się o dekadę". Ministerstwo utrudni zdanie egzaminu na prawo jazdy