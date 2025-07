"Nie mieszajmy w to mojej córki". Atak w TVP Info na minister od Hołowni

Pełczyńska-Nałęcz, wiceprzewodnicząca Polski 2050, w ostatnim czasie niejednokrotnie krytykowała sposób pracy rządu. Domaga się rozliczeń powyborczych, a także skupienia się na realizacji programu. Jedocześnie sprzeciwia się narracji o rzekomo sfałszowanych wyborach prezydenckich.

Ostra wymiana zdań

Podczas programu "Trójkąt Polityczny" na antenie TVP Info doszło do ostrej wymiany zdań między prowadzącymi – Renatą Grochal i Aleksandrą Pawlicką, a minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Grochal zapytała o doniesienia z wnętrza Polski 2050, że w partii zatrudniona jest córka minister. Wcześniej Pełczyńska-Nałęcz podkreślała, że jej formacja chce dążyć do ograniczenia patologii w spółkach Skarbu Państwa, w tym zakazać wpłat na partie przez członków rad nadzorczych.

– Jak pani chce naprawiać spółki, jak z Polski 2050 dochodzą takie sygnały, że pani zatrudnia swoją córkę w partii, to jest prawda? – zapytała ją prowadząca Renata Grochal.

twitter

Minister Pełczyńska-Nałęcz z ewidentnymi emocjami stanowczo odpowiedziała, że jej zatrudnienie nie ma nic wspólnego ze spółkami Skarbu Państwa. – Nie mylmy partii ze spółkami Skarbu Państwa. Jakby moja córka pracowała w spółce, jeszcze mi podległej, to pani redaktor miałaby prawo zadać mi to pytanie – powiedziała. Zaznaczyła, że decyzje personalne w partii są wewnętrzną sprawą ugrupowania. – Polska 2050 może zatrudniać kogo chce. Nie mieszajmy w to mojej córki, która jest bardzo dobrą profesjonalistką – dodała. – Trochę mam wrażenie, że wchodzimy na kompletnie inny temat – stwierdziła.

– Pytanie Renaty wynika stąd, że przed 8 lat rządów PiS-u, żeśmy wyciągali różne przykłady (...) i mówiliśmy, że mamy władzę, która obsadza członkami rodziny różne instytucje i stanowiska. Stąd jest to pytanie – nie odpuszczała Aleksandra Pawlicka.

Polityk odparła, że chodziło o instytucje publiczne. – Partia to nie jest prywatne przedsięwzięcie, ale partia sama decyduje na bazie profesjonalizmu – powiedziała.

Czytaj też:

KO traci poparcie, koalicjanci nie wchodzą do Sejmu. Najnowszy sondażCzytaj też:

Rekonstrukcja rządu. Pełczyńska-Nałęcz wicepremierem?