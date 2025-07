"Kierują się uprzedzeniami". Helsińska Fundacja krytykuje Ruch Obrony Granic

"Helsińska Fundacja Praw Człowieka potępia działania samozwańczych 'obrońców granic' podejmowane przy granicy polsko-niemieckiej. Grupy te, nie posiadając żadnych uprawnień, zatrzymują pojazdy, kontrolują podróżnych i organizują nielegalne 'patrole', często kierując się uprzedzeniami wobec migrantów. HFPC zwraca uwagę, że takie działania naruszają przepisy prawa, mogą wypełniać znamiona przestępstw – w tym z nienawiści – i stanowią poważne zagrożenie dla porządku publicznego" – podano w stanowisku organizacji.

Chodzi o oddolną działalność polskich obywateli, którzy są zaniepokojeni przerzutem do Polski migrantów przez służby niemieckie. Grupy gromadzą się przy przejściach granicznych, a także pojawiają na ulicach przygranicznych miast i miejscowości.

HFPCz domaga się reakcji władz centralnych. "Fundacja zwraca się do władz, w szczególności do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości, z apelem o zdecydowaną reakcję i przeciwdziałanie bezprawnym inicjatywom, które godzą w bezpieczeństwo i wolności obywateli oraz migrantów. HFPC wskazuje, że działania samozwańczych grup są efektem radykalizującej się narracji politycznej, która przedstawia migrację jako zagrożenie, co napędza społeczne lęki i brak zaufania do instytucji państwowych. Fundacja ponownie apeluje o uczciwą i rzetelną debatę publiczną na temat sytuacji migracyjnej oraz polityki granicznej, opartej na faktach, a nie strachu i manipulacji" – zaznaczono.

Polska przywraca kontrole na granicach

– Podjęliśmy decyzję, że przywracamy czasową kontrolę na granicy Polski z Niemcami oraz Polski z Litwą – przekazał premier Donald Tusk w tym tygodniu. Dodał, że odpowiednie rozporządzenie przygotowuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Szef MSWiA podkreślił, że o fakcie wprowadzenia kontroli informował komisarza Unii Europejskiej odpowiedzialnego za ochronę granic, Magnusa Brunnera. Jak przekazał Siemoniak, Brunner przyjął argumenty strony polskiej. – Powodem tej decyzji jest wspólny problem, który mamy jako Litwa, Polska, Unia Europejska – to jest walka z nielegalną migracją – powiedział Tomasz Siemoniak.

